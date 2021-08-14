Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жээнбек Кулубаев назначен завотделом внешней политики администрации президента.

Прежний глава отдела Дастан Дюшекеев стал послом Кыргызстана в Казахстане.

Жээнбек Кулубаев родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Окончил Московский военный институт, Дипломатический институт МИД КНР, востоковед.

В МИД КР с 1992 года.

1998-2000 — советник посольства КР в КНР;

2001-2003 — начальник управления МИД КР;

2003-2004 — заместитель министра иностранных дел КР;

2004-2006 — заместитель исполнительного секретаря ШОС (Пекин);

2006-2007 — посол по особым поручениям, директор департамента международного экономического сотрудничества МИД КР;

2007-2009 — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Малайзии;

2009-2013 — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в КНР;

2013-2018 — директор департамента Азии и Африки МИД КР;

2018-2021 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане.

Министром транспорта и коммуникаций назначен Эркинбек Осоев.

Его предшественница Гульмира Абдралиева проработала на посту около полугода.

До назначения на должность Эркинбек Осоев был заместителем министра транспорта и коммуникаций, а с 2017 года возглавлял группу реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Исламского банка развития.

Дастан Дюшекеев назначен послом Кыргызстана в Казахстане.

До него диппредставительство возглавлял Жээнбек Кулубаев.

Дастан Дюшекеев родился 12 декабря 1987 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, факультет истории и регионоведения, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «международные отношения».

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2008-2010 — специалист кол-центра в ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom);

2010-2011 — старший специалист по развитию сети в регионах и центрах обслуживания в ЗАО «Альфа Телеком»;

2015-2016 — специалист рабочей группы по природоохранным мероприятиям Республиканского фонда охраны природы и развития лесной отрасли;

2016-2017 — учитель по мировой истории, истории Кыргызстана и России, обществознанию в общеобразовательном учреждении имени Антона Чехова;

2017-2018 — помощник депутата Жогорку Кенеша, работал с международными организациями, фондами и НПО;

2018-2020 — реализация российских бизнес-проектов в международных компаниях «2ГИС» и «Полипласт-Восток»;

октябрь-ноябрь 2020-го — пресс-секретарь премьер-министра;

2020-2021 — руководитель отдела внешней политики президента, затем администрации президента.

На парламентских выборах 2020-го работал координатором политической партии «Кыргызстан» по Иссык-Кульской области.

Госагентство интеллектуальной собственности и инноваций возглавила Рахат Керимбаева.

Динара Молдошева освобождена от этой должности. Она проработала более трех лет.

Рахат Керимбаева родилась 10 декабря 1976 года в селе Кара-Суу Джалал-Абадской области. Окончила Кыргызскую государственную юридическую академию, специализация «Юриспруденция».

В 2011-2012 годах была директором Государственного фонда интеллектуальной собственности «Кыргызпатент».

В 2012 году после увольнения выступала с критикой руководства.

В 2015-м была кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша КР от политической партии «Республика — Ата Журт».

У нее есть ряд научных публикаций по совершенствованию патентной службы.

Данияр Жаныкулов назначен заместителем полномочного представителя президента в Ошской области.

На этом посту он сменил Ахмаджана Махаммадова, который возглавил Ошское областное государственное управление статистики.

Данияр Жаныкулов родился 1 января 1980 года. Окончил Таласский государственный университет.

До назначения с 2015-го занимал пост начальника отдела по связям с общественностью ОсОО «Альянс-Алтын».

И. о. мэра Бишкека стал Айбек Джунушалиев.

Предыдущий и. о. градоначальника Таалайбек Сарыбашов покинул должность, проработав 10 дней.

Как отметил чиновник, он ушел с поста по собственному желанию.

Айбек Джунушалиев родился 6 июня 1976 года. Окончил Кыргызский национальный университет, юриспруденция.

До назначения был первым заместителем председателя кабинета министров.

Напомним, выборы нового градоначальника пройдут 26 августа.

Кадровые перестановки в прокуратуре.

Прокурором Баткенской области назначен Нуркамал Набиев. Занимал должность первого заместителя генерального прокурора. До этого он работал военным прокурором республики.

Прокурором Бишкека стал Рысбек Альчиев. Марсбек Кыдыкбаев снят с должности по итогам проведенной в отношении него и его подчиненных проверки.

Рысбек Альчиев родился 14 октября 1973 года в Бишкеке. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, правоведение. В системе прокуратуры с 1996 года.

На этой неделе освобожден от должности заместителя генпрокурора Курманкула Зулушева. Вместо него распоряжением президента назначен Кумарбек Токтакунов.

Кумарбек Токтакунов до этого назначения был начальником управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры.

Нуркамал Набиев освобожден от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора Кыргызстана. Он проработал девять месяцев. На эту должность назначен Абай Молдокматов, который был замом Курманкула Зулушева.

Еще одним замом главы надзорного органа стал Адыл уулу Кубан. Он работал начальником управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры.

Депутаты Токмакского горкенеша избрали председателя.

Депутаты Токмакского горкенеша на первой сессии избрали председателем Тынайбека Сансызбаева (фракция «Эл Биримдиги»).

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В первой сессии приняли участие все депутаты Токмакского городского кенеша — 31 человек. На должность председателя выдвинули двух кандидатов — Мирбека Иманалиева (фракция «Эмгек») и Тынайбека Сансызбаева (фракция «Эл Биримдиги»). За победителя проголосовали 18 депутатов.

Умбеталы Кыдыралиев стал председателем правления ОАО «Кыргызалтын».

Предыдущий глава компании Маратбек Чолпонкулов проработал в должности всего пять месяцев.

Умбеталы Кыдыралиева назначил на должность главный акционер — Фонд по управлению государственным имуществом по согласованию с кабинетом министров.

Ранее он был депутатом ЖК, входил в состав комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию и был заместителем председателя фракции «Республика — Ата Журт».

О кадровых перестановках со 2 по 6 августа читайте здесь.