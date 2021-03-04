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Экономика

Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов

ОАО «Кыргызалтын»
Фото ОАО «Кыргызалтын». Новым главой компании стал Маратбек Чолпонкулов

Председателем правления ОАО «Кыргызалтын» назначен Маратбек Чолпонкулов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что он избран решением совета директоров ОАО «Кыргызалтын» и уже представлен коллективу. Маратбек Чолпонкулов до назначения на должность полтора года работал заведующим отделом промышленности, ТЭК и недропользования аппарата правительства.

Напомним, предыдущий председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырза Укубаев был задержан при получении взятки в 100 тысяч сомов. Он проработал на посту чуть больше трех месяцев. По версии следствия, глава ведомства, пользуясь своим служебным положением, угрожая отстранением от занимаемой должности, ежемесячно требовал от члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний передавать ему 75 процентов от получаемой заработной платы. Эльмырза Укубаев решением суда водворен в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185428/
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