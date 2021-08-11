В Госагентстве интеллектуальной собственности сменился руководитель

В Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что указом Садыра Жапарова Динара Молдошева освобождена от должности директора Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Вместо нее другим указом президента на должность назначена Рахат Керимбаева.

Динара Молдошева проработала в должности более трех лет. Кроме того, напомним, она проходит подозреваемой в коррупции по делу «Кумтора».