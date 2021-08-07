Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бактыбек Кудайбергенов стал управляющим делами президента.

Он назначен вместо Алмаза Мамбетова, который стал и. о. мэра южной столицы.

Бактыбек Кудайбергенов родился 8 декабря 1962 года в селе Сын-Таш Чуйской области.

2012-2015 — аким Иссык-Атинского района;

2015-2017 — полномочный представитель правительства в Чуйской области.

В 2005-м вместе с Эмильбеком Каптагаевым и другими участниками зарегистрировал национал-демократическую партию «Улуу Биримдик». В 2013 году организовал общественное объединение «Федерация бокса Иссык-Атинского района Чуйской области».

С 10 февраля 2021-го занимал пост и. о. мэра Бишкека.

Алмазбек Бейшеналиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Швейцарской Конфедерации.

С июня 2020 года он постоянный представитель Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве. До этого был в составе кабинета министров в должности главы Министерства науки и образования.

Автор статей в 41 местном и 23 международных научных журналах и книгах. Автор четырех научных изданий, ряда исследований по вопросам образования. Обладатель почетных грамот и наград.

Владеет кыргызским, русским, немецким, английским языками.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека

Таалайбека Сарыбашова назначили и. о. мэра Бишкека. Предыдущий и. о. градоначальника Бактыбек Кудайбергенов назначен управляющим делами президента.

Родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча. Окончил Ошский государственный юридический институт по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1989-м автослесарем на автотранспортном предприятии Алайского района. В 2005-2008 годах был директором рынка «Насирбек уулу Нурсултан» в селе Гульча.

2008-2012 — председатель районного кенеша депутатов Алайского района Ошской области;

2012-2015 — аким Алайского района Ошской области;

2015-2018 — полномочный представитель правительства КР в Ошской области.

Руководителем центрального аппарата муниципалитета вместо Рената Айтымбетова назначен Мырзабек Жыпаркулов. Ранее он занимал должность руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Таласской области и директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Он также работал директором регионального представительства MegaCom в Оше.

Советником мэра города стал Азамат Абсаттаров. Ранее он работал пресс-секретарем мэра Оша.

И. о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов также уволил своего сына Нурсултана Насирбекова, работающего специалистом организационно-инспекторского отдела центрального аппарата муниципалитета.

Алмаз Мамбетов назначен исполняющим обязанности мэра Оша.

В ранге и. о. он будет до избрания нового градоначальника. Ранее муниципалитет возглавлял Таалайбек Сарыбашов.

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Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года во Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана, «дипломатия и международные отношения», Академию управления при президенте КР, «государственное и муниципальное управление», дипломатические курсы в Лондоне (Великобритания) и Куала-Лумпуре (Малайзия).

Трудовую деятельность начал в 2000-м секретарем-референтом департамента стран СНГ МИД.

Был мэром Балыкчи, затем председателем Государственной регистрационной службы. А с октября 2020 года занимал пост управляющего делами президента и правительства. В мае 2021-го стал управляющим делами президента Кыргызстана.

Он прославился скандалами на посту мэра Балыкчи, когда обматерил правозащитницу.

Кроме того, в Оше должности покинули руководитель Водоканала Доолотбек Кокочоров, глава «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов, начальник МП «Теплоснабжение» Бекмурза Эргешов. Они избраны депутатами городского кенеша.

Депутаты Ошского горкенеша избрали председателя.

Им стал Салман Назылбеков (фракция «Ата Журт Кыргызстан»), который был единственным выдвинутым кандидатом. Депутаты поддержали его единогласно.

В Ошском горкенеше также создали коалицию большинства. В нее вошли три фракции: «Ата Журт Кыргызстан», «Биздин Кыргызстан» и «Улуттар биримдиги». Члены «Бир Бола» остались в оппозиции.

Марат Турдубаев стал директором ГП «Кыргызкомур».

Бывший директор ГП Канатбек Аширбаев задержан по подозрению в коррупции и заключен под стражу на два месяца.

Новый глава 30 лет проработал на заводе железобетонных изделий «Каухар-Таш» в Балыкчи. В январе 2015-го был избран мэром этого города. В июле того же года освобожден от должности на основании поданного заявления.

Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане.

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Экс-вице-премьер-министр, председатель Общественного объединения немцев Валерий Диль назначен руководителем программ Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике.

Назначение сделано с целью дальнейшего углубления сотрудничества в социально-экономической сфере, а также для осуществления новых проектов в различных отраслях.

О кадровых перестановках с 26 по 30 июля читайте здесь.