Из швейника в министры. Депутат вновь поднимает вопрос о назначениях

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Еще один депутат — Рыскелди Момбеков спросил, почему в Минтранс приходит специалист, который вообще не связан с автодорожной спецификой.

Улукбек Марипов попросил дать возможность претенденту на пост главы ведомства Гульмире Абдралиевой поработать два-три месяца.

«Давайте дадим время, пусть она проявит свои менеджерские способности», — сказал Улукбек Марипов.

Отметим, что Гульмира Абдралиева окончила КТУ имени Раззакова и имеет специализацию «технологии конструирования швейных изделий».

Вчера аналогичный вопрос задала депутат Айсулуу Мамашова. Улукбек Марипов считает, что претендентка справится на посту главы Минтранса.