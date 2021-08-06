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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прокурор Бишкека Марсбек Кыдыкбаев отправлен в отставку. За незаконные действия

Прокурор Бишкека Марсбек Кыдыкбаев снят с должности по итогам проведенной в отношении него и его подчиненных проверки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что с заявлением в главный надзорный орган обратился представитель одной из столичных строительных компаний.

24.kg
Фото 24.kg. Марсбек Кыдыкбаев

«Прокуратурой Бишкека, несмотря на отсутствие со стороны компании каких-либо нарушений, по указанию ее руководства были необоснованно внесены акты реагирования. Материалы дела были необоснованно зарегистрированы в ЕРПП. Из-за чего руководитель строительной компании впоследствии был незаконно задержан и привлечен к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

После проверки Генеральной прокуратуры незаконное досудебное производство было прекращено. Ряд работников органа надзора столицы привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а прокурор города освобожден от занимаемой должности.

Напомним, ранее Марсбек Кыдыкбаев был прокурором Токмака. В 2012 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Незаконное использование бюджетных средств» и «Подделка официального документа». Сначала его водворили в СИЗО, затем отпустили под домашний арест. В суде Марсбека Кыдыкбаева оправдали. Долгое время работал адвокатом. Он приходится братом бывшему депутату и экс-замминистра внутренних дел Кубанычбеку Кадырову. Он защищал его в суде по обвинению в попытке захвата власти. На должность прокурора Бишкека был назначен в феврале.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203394/
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