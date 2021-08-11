Послы восьми стран вручили Садыру Жапарову верительные грамоты

Садыр Жапаров сегодня принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов ряда иностранных государств, аккредитованных в стране, сообщает пресс-служба президента.

Верительные грамоты вручили послы Вьетнама Нгуен Тхи Хонг Оань, Арабской Республики Египет Маналь Аль Сайед Яхья Аль Шиннави, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Мохан Виджевикрама, Бразилии Рубем Антонио Корреа Барбоза, Австрии Вилли Кемпель, Исландии Аурни Тор Сигурдссон, Королевства Камбоджа Ким Хенг Меас и Республики Уганда Мухаммад Тезикуба Кисамбира.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров поздравил дипломатов с назначением, выразив надежду на то, что их активная и целеустремленная деятельность еще больше укрепит дружественные и партнерские отношения с Кыргызстаном.

«Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с вашими странами на двустороннем и многостороннем уровнях. Перед вами стоит актуальная задача по углублению политического, торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. В то же время хотел бы выразить готовность оказать вам любую помощь в вашей важной и ответственной дипломатической деятельности», — сказал глава государства.

Он отметил, что церемония проходит накануне важного события — 30-летия независимости Кыргызстана.

По словам Садыра Жапарова, за этот короткий промежуток времени Кыргызская Республика зарекомендовала себя как миролюбивый, ответственный и активный член международного сообщества и заняла достойное место в мире.

Он остановился на основных принципах внешней политики государства, основанной на открытости, сбалансированности и миролюбии, направленную на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также национальных интересов страны.

Глава государства проинформировал о реформе системы государственного управления, мерах по укреплению демократических принципов, формированию независимой судебной системы, решению социально-экономических и экологических проблем и повышению благосостояния людей.

В свою очередь послы выразили готовность приложить все усилия для достижения положительных результатов в укреплении дружеских отношений и многопланового сотрудничества между странами.