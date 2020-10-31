Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 октября

В Кыргызстане за неделю произошло много важных кадровых перестановок.

Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента и правительства.

Фото аппарата правительства КР. Алмаз Мамбетов

Он пришел вместо Турдуназира Бекбоева, работавшего на этой должности с ноября 2018 года.

Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года в городе Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана, «дипломатия и международные отношения», Академию управления при президенте КР, «государственное и муниципальное управление», дипломатические курсы в Лондоне (Великобритания) и Куала-Лумпуре (Малайзия).

Трудовую деятельность начал в 2000-м секретарем-референтом департамента стран СНГ МИД КР;

2002-2004 — помощник председателя Государственного комитета КР по туризму, спорту и молодежной политике;

2004-2008 — третий секретарь службы Государственного протокола МИД КР;

2008-2010 — ведущий специалист, главный специалист, управляющий делами ГП Национальная компания «Кыргыз темир жолу»;

2011 — заведующий отделом международного сотрудничества мэрии Бишкека;

2011-2014 — частная предпринимательская деятельность;

2014-2016 — старший специалист PR-отдела ОсОО «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед»;

2016-2019 — мэр города Балыкчи;

2019-2020 — председатель Государственной регистрационной службы.

У Садыра Жапарова появились новые советники.

Подписаны распоряжения на Элнуру Сулайманову и Таланта Рыспаева.

Талант Рыспаев является доктором технических наук, профессором Клаустальского технологического университета, Германия (Clausthal University of Technology). Ранее занимал пост декана кыргызско-германского факультета КГТУ имени Исхака Раззакова.

Элнура Сулайманова возглавляет общественный фонд Inspire Central Asia.

Акылбека Жапарова исполняющий обязанности президента Садыра Жапарова уволил, так как тот не появлялся на работе несколько дней.

Нургазы Анаркулов назначен заведующим отделом информационной политики аппарата президента.

Другим указом Наргиза Мансурова освобождена от должности согласно поданному заявлению. Она работала с января 2020 года.

Нургазы Анаркулов был главным редактором газеты «Майдан KG».

Галина Байтерек стала пресс-секретарем президента Кыргызстана.

Фото пресс-службы президента КР. Галина Байтерек

Ранее пресс-секретарем главы республики была Толгонай Стамалиева, которая ушла с поста вместе с Сооронбаем Жээнбековым.

Галина Байтерек родилась 19 июля 1971 года. Окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «русская филология».

С 1994 по 2001 год работала в детской студии «Баластан» режиссером, редактором и ведущим. Автор детских телевизионных программ «Сами с усами», «К сокровищам инков», «Великолепная семерка», «Хочу все знать», программы для подростков «Пятая стена», музыкальной программы «Наристе Аземи», «Веселые нотки».

2002–2004 — обозреватель ТПО «Дневной блок телепередач» КТР, ведущая аналитической программы «Тема дня»;

2004–2006 — режиссер программы «Арноо концерти» рекламно-коммерческого агентства КТР;

2007–2008 — редактор в главной редакции социально-экономических и инновационных программ, в прямом эфире вела программы «Ала тоо плюс», «Народ хочет знать», «Акцент»;

2009-2010 — обозреватель в ТРК «ЭлТР», ведущая аналитической программы «Итоги недели»;

2010–2015 — политический обозреватель главной редакции социально-экономических и инновационных программ КТРК, ведущая программ «Народ хочет знать», «ЦИК сообщает», ведущая всех прямых программ, сказанных с президентскими выборами и выборами в Жогорку Кенеш, автор и ведущая ток-шоу «Свободный микрофон», ведущая президентской программы «Стратегия 2040».

Эльвира Сурабалдиева назначена вице-премьер-министром КР.

Она пришла вместо подавшей в отставку Аиды Исмаиловой.

Кандидатуру Эльвиры Сурабалдиевой, которая сдала мандат депутата, народные избранники поддержали единогласно.

Ранее она сказала, что должность вице-премьер-министра по социальным вопросам ей предложил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Глава Минсоцтруда Улукбек Кочкоров подал в отставку.

В пресс-службе главы государства сообщили, что он освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Позже Улукбек Кочкоров написал в Facebook, что об увольнении по собственному желанию узнал из интернета и не подавал в отставку.

На место министра социального развития и труда предложена кандидатура бывшего вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, но ее не поддержали депутаты парламента.

Рыскелди Мусаев стал главой Совета безопасности.

Кенешбек Дуйшебаев сложил полномочия секретаря Совета безопасности. Он работал с 15 октября.

Рыскелди Мусаев родился в 1960 году в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области.

В 2007-м президент Курманбек Бакиев подписал указ о вручении ему почетной грамоты КР за заслуги в укреплении и защите государственной границы.

До 2012 года был первым заместителем командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности.

В парламенте появились новые депутаты.

В парламенте Кыргызстана принесли присягу новые депутаты — Самат Исманов («Республика — Ата Журт») и Чинара Урумкалиева (СДПК).

Они пришли в Жогорку Кенеш вместо Курманкула Зулушева, ставшего генпрокурором, и Эльвиры Сурабалдиевой, назначенной вице-премьер-министром по социальным вопросам.

Чинара Урумкалиева работала в аппарате Жогорку Кенеша экспертом. О Самате Исманове известно только, что в списке партии «РАЖ», зарегистрированном в 2015 году, он значился под № 101.

Балбак Тулобаев назначен и. о. мэра города Бишкека.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев

Он будет и. о. градоначальника до проведения выборов нового состава Бишкекского городского кенеша и избрания нового мэра в апреле 2021 года.

Балбак Тулобаев родился 21 сентября 1972-го в селе Кол-Тор Тонского района. Окончил факультет лесного хозяйства по специальности «инженер лесного хозяйства» в Стамбульском университете (Турция), отделение агроэкологии в Кыргызском аграрном университете имени Константина Скрябина (инженер-эколог), отделение менеджмента в Академии управления при президенте КР.

1997-2000 — помощник директора Государственного агентства по лесному хозяйству;

2000-2004 — старший консультант в комитете по развитию промышленности и бизнеса Жогорку Кенеша;

2004-2010 — работа в управлении делами президента КР в должности советника, помощника, начальника отдела, заместителя управляющего делами, первого заместителя управляющего делами президента;

2010-2013 — политический обозреватель, главный редактор газеты «Айат»;

С 2013 года являлся советником, членом совета директоров, заместителем президента многопрофильной компании «Аю холдинг»;

2018-2020 — руководитель аппарата мэрии Бишкека.

В июле 2020-го стал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. В октябре подал в отставку.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Балбак Тулобаев попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ.

Вице-мэром столицы по социальным вопросам стала Айжан Чыныбаева, Жамалбек Ырсалиев назначен вице-мэром Бишкека по ЖКХ. Ранее он был депутатом Бишкекского городского кенеша.

Айжан Чыныбаева родилась 11 апреля 1978 года в Бишкеке. Окончила Американский университет в Центральной Азии по направлению «управление бизнесом». Окончила магистратуру по направлению «государственное управление и право» Академии государственного управления при президенте КР.

Ведет активную общественную деятельность, является экспертом, бизнес-тренером по ресторанному и отельному бизнесу, тренером по личностному росту и позитивному мышлению, ментором программы Ассоциации социального предпринимательства, ОО «Женский форум «Курак» и молодежных региональных проектов по социальному и женскому предпринимательству.

Акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности после того, как их об этом попросил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата мэрии Адилет Малдыбаев возглавил отдел экономики и финансов центрального аппарата.

Советником и. о. мэра назначен Абдес Анарбеков, также на него возложено временное исполнение обязанностей руководителя аппарата.

Гулю Алмамбетову освободили от должности советника мэра по информационной политике на общественных началах.

Нариман Тюлеев освобожден от должности первого вице-мэра столицы, на его место назначен Алмаз Бакетаев.

Дуйшен Ирсалиев освобожден от должности гендиректора СЭЗ «Бишкек».

В 2014 году он работал заместителем руководителя аппарата главы государства, был главой Фонда по управлению госимуществом до 2015-го. С 2016 года возглавлял СЭЗ «Бишкек».

Главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов.

Ранее решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев.

Как сообщалось, кандидатуру Улана Астаркулова согласовали с Садыром Жапаровым, Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

После назначения сотрудники ОАО «Северэлектро» пришли к Дому правительства. Они выражали недовольство по поводу увольнения Доскула Бекмурзаева и отказывались работать.

Руководителем телерадиовещательной компании «ЭлТР» назначен Эрлан Догдурбеков.

Садыр Жапаров снял с должности Шаисту Шатманову, которую назначил на прошлой неделе.

Новое назначение случилось после того, как коллектив телеканала отказался работать с Шаистой Шатмановой.

Эрлан Догдурбеков работал режиссером на ЭлТР.

О кадровых перестановках с 19 по 23 октября читайте здесь.