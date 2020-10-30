Митинг работников «Северэлектро» продолжается возле Дома правительства

Сотрудники ОАО «Северэлектро» пришли к Дому правительства. Они хотят встретиться с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым.

Энергетики готовят обращение. Митингующие намерены отстаивать свою позицию, пока их не услышат. Они по-прежнему требуют, чтобы ранее уволенного директора компании Доскула Бекмурзаева восстановили в должности.

По словам протестующих, сотрудники четырех РЭС Бишкека отказываются работать. В случае той или иной аварии никто из них реагировать не будет.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».