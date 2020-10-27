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Власть
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Балбака Тулобаева представили сотрудникам аппарата мэрии и руководителям служб

Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев представил и. о. мэра Балбака Тулобаева сотрудникам аппарата мэрии Бишкека и руководителям служб города.

24.kg
Фото 24.kg. Балбака Тулобаева представили сотрудникам аппарата мэрии и руководителям служб города

Он зачитал распоряжение премьер-министра Садыра Жапарова о его назначении на должность и. о. мэра до избрания нового главы муниципалитета и отметил, что нет смысла рассказывать автобиографию Балбака Тулобаева, поскольку он ранее работал в мэрии.

«В первую очередь стоит задача подготовки к зиме. Также мэрия должна вести работу по предупреждению второй волны COVID-19. Мы верим, что вы знаете эту работу, знаете проблемы города», — отметил он.

Спикер БГК Жаныбек Абиров добавил, что перед Балбаком Тулобаевым стоит еще одна задача — формирование проекта бюджета на 2021 год.

Прошу всех успокоиться. Думаю, с коллективом, горожанами будем дальше двигаться, по остальному поговорим, и думаю, все у нас будет хорошо.

Балбак Тулобаев

Накануне Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

Ранее мэр Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должны переизбрать в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170879/
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