Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев представил и. о. мэра Балбака Тулобаева сотрудникам аппарата мэрии Бишкека и руководителям служб города.

Фото 24.kg. Балбака Тулобаева представили сотрудникам аппарата мэрии и руководителям служб города

Он зачитал распоряжение премьер-министра Садыра Жапарова о его назначении на должность и. о. мэра до избрания нового главы муниципалитета и отметил, что нет смысла рассказывать автобиографию Балбака Тулобаева, поскольку он ранее работал в мэрии.

«В первую очередь стоит задача подготовки к зиме. Также мэрия должна вести работу по предупреждению второй волны COVID-19. Мы верим, что вы знаете эту работу, знаете проблемы города», — отметил он.

Спикер БГК Жаныбек Абиров добавил, что перед Балбаком Тулобаевым стоит еще одна задача — формирование проекта бюджета на 2021 год.

Прошу всех успокоиться. Думаю, с коллективом, горожанами будем дальше двигаться, по остальному поговорим, и думаю, все у нас будет хорошо. Балбак Тулобаев

Накануне Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

Ранее мэр Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков. В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.