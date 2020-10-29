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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека

В мэрии Бишкека снова кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Нариман Тюлеев освобожден от должности первого вице-мэра города, на его место вновь назначен Алмаз Бакетаев.

Вице-мэром столицы по социальным вопросам стала Айжан Чыныбаева.

Она родилась 11 апреля 1978 года в Бишкеке. Окончила Американский университет в Центральной Азии по направлению «Управление бизнесом». Окончила магистратуру по направлению «Государственное управление и право» Академии государственного управления при президенте КР.

Ведет активную общественную деятельность, является экспертом, бизнес-тренером по ресторанному и отельному бизнесу, тренером по личностному росту и позитивному мышлению, ментором программы Ассоциации социального предпринимательства, ОО «Женский форум «Курак» и молодежных региональных проектов по социальному и женскому предпринимательству.

На парламентские выборы шла в списке партии «Бир Бол».

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171206/
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