Эльвира Сурабалдиева рассказала, почему согласилась на пост вице-премьера

В настоящий момент необходимо оставить все амбиции и начать работать. Об этом журналистам заявила экс-депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

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Она рассказала, что должность вице-премьер-министра по социальным вопросам ей предложил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

«Пришло предложение от Садыра Жапарова. Я считаю, что нельзя ставить амбиции выше интересов страны, которая сейчас в тяжелом положении. Сейчас необходимо думать только о стране — дефицит бюджета составляет 35 миллиардов сомов, пандемия обостряется. Я согласилась, моя цель — работать в интересах государства и кыргызстанцев. Я думаю, что направлю все свои силы на то, чтобы помочь своей стране», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Отметим, ранее конституционный комитет Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру бывшего депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой на пост вице-премьер-министра.