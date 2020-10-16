Толгонай Стамалиева покинула пост пресс-секретаря президента страны. Об этом она сообщила 24.kg сама, отвечая на вопросы редакции.

«Я пришла в команду главы государства и работала, как вы знаете, весь этот период с Сооронбаем Шариповичем четыре года, с момента его премьерства. Вполне логично, что я покидаю свою работу вместе с ним», — сказала Толгонай Стамалиева.

Вчера, 15 октября, Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к кыргызстанцам и заявил, что намерен уйти в отставку с поста президента страны.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории КР как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал он.

Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.