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Общество

Жамалбек Ырсалиев стал вице-мэром Бишкека

Жамалбек Ырсалиев стал вице-мэром Бишкека по ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Отмечается, что Жамалбек Ырсалиев ранее был депутатом Бишкекского городского кенеша (БГК).

Напомним, что ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171298/
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