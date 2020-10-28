Гулю Алмамбетову официально освободили от должности советника мэра. Фото приказа она опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Фото Гули Алмамбетовой. Приказ об освобождении от должности советника мэра

В нем говорится, что с сегодняшнего дня Гуля Алмамбетова освобождается от должности. Документ подписал и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

В свою очередь и. о. градоначальника заявил 24.kg, что Гуля Алмамбетова сама изъявила желание уйти. «Я же ее люблю. Поддерживал ее всегда. А сегодня она зашла ко мне, и я сказал, что в принципе в советниках не нуждаюсь, что вы думаете по этому поводу? Она сказала мне два раза: «Ты говоришь мне — уходи?» Ну я ответил, что если она хочет услышать это, то хорошо. Я ее уважаю, несмотря на то, что она меня посылала на три буквы», — сказал Балбак Тулобаев.

Ранее Гуля Алмамбетова заявила, что и. о. главы города больше не нуждается в ней и просит покинуть мэрию столицы.