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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Гулю Алмамбетову официально освободили от должности советника мэра

Гулю Алмамбетову официально освободили от должности советника мэра. Фото приказа она опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Гули Алмамбетовой
Фото Гули Алмамбетовой. Приказ об освобождении от должности советника мэра
В нем говорится, что с сегодняшнего дня Гуля Алмамбетова освобождается от должности. Документ подписал и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

В свою очередь и. о. градоначальника заявил 24.kg, что Гуля Алмамбетова сама изъявила желание уйти. «Я же ее люблю. Поддерживал ее всегда. А сегодня она зашла ко мне, и я сказал, что в принципе в советниках не нуждаюсь, что вы думаете по этому поводу? Она сказала мне два раза: «Ты говоришь мне — уходи?» Ну я ответил, что если она хочет услышать это, то хорошо. Я ее уважаю, несмотря на то, что она меня посылала на три буквы», — сказал Балбак Тулобаев.

Ранее Гуля Алмамбетова заявила, что и. о. главы города больше не нуждается в ней и просит покинуть мэрию столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171165/
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