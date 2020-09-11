Выборы-2020. Силовики хотят в парламент: кто от какой партии баллотируется

Избирательные списки партий ЦИК зарегистрировала 3 сентября. СМИ начали разбор указанных персон, желающих непременно стать депутатами.

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Предварительный анализ списков показал, что баллотироваться в седьмой созыв не хотят только студенты.

Наряду с бывшими чиновниками, нынешними нардепами, бизнесменами, представителями ну очень определенных кругов, сомнительными господами, скандалистами, журналистами, безработными, фигурантами уголовных дел, в законодатели рвутся и силовики.

24.kg еще раз изучило списки, чтобы рассказать читателям о бывших чекистах, эмчеэсниках, таможенниках, милиционерах, прокурорах и военнослужащих, рассчитывающих на мандат.

Парад мундиров

В «Мекеним Кыргызстан» под № 70 чекист Нургазы Абдирасулов. В списке он указан как военнослужащий, место работы — ГКНБ. В штабе партии утверждают, что кандидат давно уже покинул органы нацбезопасности.

Но, как известно, бывших чекистов не бывает.

Номер 66 достался силовику Алишеру Эрбаеву. В 2016 году возглавлял Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции в Таможенной службе. Имеет специальное звание полковника ГТС.

Есть сотрудник спецслужб и в партии «Реформа». Под № 25 идет начальник следственного управления ГКНБ Курванбек Авазов.

На 40-м месте среди реформаторов работник северо-восточной таможни Эдик Сапаев.

Силовики решили баллотироваться и от «Мекен Ынтымагы».

Под № 39 Улан Джалманбетов. Он служит в 9-м управлении ГКНБ и прикреплен к охране президентской резиденции в Чолпон-Ате.

Номер 26 у Русланбека Умарова — бывшего оперативного сотрудника отдела Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Таласской и Чуйской областям. Он ушел из ГСБЭП три года назад. С тех пор работает адвокатом.

У бортового механика Ми-8 авиационного предприятия МЧС Джангазы Турусбекова в списке «Мекен Ынтымагы» 69-й номер.

Не обошлись без силовиков и в партии «Чон казат». Сам лидер политорганизации, бывший чекиствозглавляет избирательный список. С 1997 по 2007 год служил в органах национальной безопасности. Одно время был руководителем Управления экономической контрразведки СНБ (сейчас АКС ГКНБ).

Бывший прокурор Сыймык Жапыкеев занимает пятую позицию. Публично обвинил депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Оценил богатства ближайшего соратника Аскара Акаева в $2,5 миллиарда и призывал толпой захватив нотариуса, пойти к дому Жумалиева и потребовать от него заплатить наш внешний долг Китаю. Кубанычбек Жумалиев поклялся на Коране, что никаких миллиардов у него нет, и подал в суд. Бывший прокурор суд депутату проиграл.

Номер 63 достался начальнику ПОМ Чуйского ГУВД Ерболу Токтогулову.

На 62-й позиции Алтынай Эрматова. Работала в системе ГСИН. Занимала должность начальника медчасти в исправительной колонии № 27.

Ее шеф — начальник Государственной службы исполнения генерал-майор милиции Мелис Турганбаев тоже хочет быть депутатом. Он баллотируется вЖогорку Кенешпо списку партии «Замандаш» под номером 3.

Одиннадцатым идет экс-госсоветник по вопросам обороны и безопасности аппарата президента Эльмурза Сатыбалдиев. Он проходил обвиняемым по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010-го. Был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР на 10 лет тюрьмы.

Эльмурзу Сатыбалдиева из колонии освободили досрочно. После 2010 года государственных должностей не занимал. Спецзвания генерал-лейтенанта юстиции лишен по решению суда.

Есть действующий милиционер в «Мекенчил». 73-ю позицию занимает сотрудник УВД города Оша Рысали Акматов.

Бывший чекист, ныне безработный Ильяс Амангазиев вошел в топ-20 партии «Ордо». Он на 11-м месте.

Ильяс Амангазиев известен тем, что во дворе своего дома устроил пьяный дебош — перелез через забор и купался в детском бассейне.

После инцидента его уволили. Был замечен в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш во время спецоперации по его задержанию.

Генералы, вперед!

Вопрос с восстановлением в предвыборном марафоне партии «Бутун Кыргызстан» еще решается в суде. В ее списке тоже есть люди в погонах.

Седьмой номер у экс-заместителя министра внутренних дел генерал-майора Курсана Асанова. После событий в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го в отношении Курсана Асанова возбудили уголовное дело. Военная прокуратура вменяет ему злоупотребление должностными полномочиями.

Впервые в истории страны милицейского чиновника уволили с жесткой формулировкой: за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия.

Приостановивший на время предвыборной гонки исполнение служебных обязанностей заместителя секретаря Совета безопасности генерал-лейтенант Омурбек Суваналиев в списке этой партии под номером 2. На съезде заявил, что власти страны проиграли борьбу «черным», а некоторые кандидаты в депутаты прислуживают криминальному миру.

В остальных партиях, участвующих в выборах, представителей силовых структур нет. Отметим, что по закону претендовать на депутатский мандат могут бывшие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, экс-работники прокуратуры и находящиеся в отставке или запасе военные.