Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-прокурора. Требует 10 миллионов сомов

Депутат парламента Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-сотрудника прокуратуры, члена движения «Чон казат» Сыймыка Жапыкеева. Об этом 24.kg сообщил один из лидеров движения Канат Хасанов.

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По его словам, нардеп требует от активиста 10 миллионов сомов.

«Кубанычбек Жумалиев считает, что Сыймык Жапыкеев задел его честь и достоинство. Сегодня должно было состояться первое заседание суда, однако в связи с тем, что сторона ответчика не ознакомилась с материалами дела, процесс отложили», — сказал Канат Хасанов.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, не указали в декларациях почти 50 компаний. Журналисты других изданий также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он не указал в декларации. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.

Однако СМИ выявили еще 14 компаний, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о фирмах нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.