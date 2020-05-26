Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-прокурора. Требует 10 миллионов сомов

Депутат парламента Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-сотрудника прокуратуры, члена движения «Чон казат» Сыймыка Жапыкеева. Об этом 24.kg сообщил один из лидеров движения Канат Хасанов.
По его словам, нардеп требует от активиста 10 миллионов сомов.
«Кубанычбек Жумалиев считает, что Сыймык Жапыкеев задел его честь и достоинство. Сегодня должно было состояться первое заседание суда, однако в связи с тем, что сторона ответчика не ознакомилась с материалами дела, процесс отложили», — сказал Канат Хасанов.
Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, не указали в декларациях почти 50 компаний. Журналисты других изданий также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он не указал в декларации. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.
Однако СМИ выявили еще 14 компаний, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о фирмах нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.