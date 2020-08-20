Выборы-2020. Замглавы Совбеза заявил, что власти проиграли борьбу «черным»

Заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев на съезде партии «Бутун Кыргызстан» заявил, что за многими политическими организациями стоит криминал.

По его словам, власти страны проиграли борьбу «черным», а некоторые кандидаты в депутаты прислуживают криминальному миру.

«В парламенте всегда говорят о коррупции. Но никто не говорит, что за ней стоят организованные преступные группировки, которые руководят всем. Они боятся, что потом с них будет спрос. Власти проиграли криминальному миру», — заявил Омурбек Суваналиев.

Напомним, сам генерал-лейтенант милиции Омурбек Суваналиев являлся заместителем секретаря Совбеза около двух лет. Вопрос борьбы с коррупцией не раз обсуждался на заседаниях Совбеза.

В составе «Бутун Кыргызстана» в депутаты также баллотируется еще один генерал-майор милиции — Курсан Асанов. До осени 2019-го он служил заместителем министра внутренних дел и тоже боролся с ОПГ. Однако ни Омурбек Суваналиев, ни Курсан Асанов будучи на должностях ни разу не озвучили проблему внедрения криминала в органы власти, в частности в партии и Жогорку Кенеш.

А другой замглавы профильного ведомства Мирлан Каниметов в ноябре 2019 года на пресс-конференции и вовсе заявил, что в Кыргызстане нет организованных преступных группировок. Ни МВД, ни Совбез не опровергли слова милицейского чиновника.