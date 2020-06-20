Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

Кубатбек Боронов назначен премьер-министром Кыргызской Республики.

15 июня Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку после отпуска, взятого главой кабмина «в связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов». Он проработал на посту два года.

17 июня Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова 105 голосами.

Кубатбек Боронов родился в 1964 году в селе Зергер Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт, по специальности инженер-строитель, Международную академию управления, права, финансов и бизнеса, по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1991-м каменщиком СМУ-9 треста «Фрунзестрой».

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1992-1996 — инженер, заместитель начальника базы, начальник базы ПО «Стройкомплект» при АК «Кыргызкурулуш»;

1998-2000 — директор деревообрабатывающего завода при АК «Кыргызкурулуш»;

2001-2002 — заместитель директора ОсОО «Гоктурк»;

2003 — начальник отдела планово-экономического и материально-технического обеспечения штаба гражданской обороны Министерства экологии и ЧС;

2003-2006 — заместитель начальника по тылу Главного управления ГО МЭ и ЧС КР;

2006-2008 — заместитель начальника северного межрегионального управления МЧС КР;

2009-2010 — начальник управления МЧС по Чуйской области;

2010 — директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при МЧС КР;

2010-2011 — заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР;

2011-2018 — министр чрезвычайных ситуаций КР;

2018-2020 — первый вице-премьер-министр КР.

Подписаны указы о назначениях первого вице-премьер-министра и вице-премьеров.

Первым вице-премьер-министром (ранее этот пост занимал Кубатбек Боронов) назначен экс-депутат Алмазбек Баатырбеков, вице-премьером по экономическим вопросам — Эркин Асрандиев, заместителем главы правительства по силовому блоку — Акрам Мадумаров, по социальному — Аида Исмаилова.

Подписаны указы о назначении членов правительства Кыргызстана.

Изменений в составе почти не произошло.

Таалайбек Темиралиев стал руководителем аппарата кабмина;

Чингиз Айдарбеков — министром иностранных дел;

Кашкар Джунушалиев — министром внутренних дел;

Марат Джаманкулов — министром юстиции;

Бактыгуль Жеенбаева — министром финансов;

Санжар Муканбетов — министром экономики;

Эркинбек Чодуев — министром сельского хозяйства;

Жанат Бейшенов — министром транспорта и дорог;

Замирбек Аскаров — министром чрезвычайных ситуаций;

Каныбек Исаков — министром образования и науки;

Сабиржан Абдикаримов — министром здравоохранения;

Азамат Жаманкулов — министром культуры, информации и туризма;

Улукбек Кочкоров — министром труда и социального развития.

Председателем ГКНБ остался Орозбек Опумбаев, главой Госкомитета по делам обороны — Эрлис Тердикбаев, а Эмиль Осмонбетов — председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Алтынбек Исмаилов стал главой Госкомитета информационных технологий и связи. Ранее этот пост занимал Дастан Догоев, который подал в отставку на прошлой неделе.

Самат Кылжыев освобожден от должноссти руководителя аппарата правительства.

Он проработал с июня 2019 года.

На заседании парламента еще претендент на пост премьер-министра Кубатбек Боронов предложил на место руководителя аппарата кабмина экс-статс-секретаря МЧС Талайбека Темиралиева.

Азамат Дыйканбаев назначен директором Государственного агентства связи.

Прежний директор агентства Наталья Черногубова задержана и водворена в СИЗО ГКНБ 14 мая.

Азамат Дыйканбаев ранее возглавлял ГУ «Транском» при ГКИТС КР.

Начальником управления образования при мэрии Бишкека назначена Эльмира Иманалиева.

Фото pikir-klub.kg. Эльмира Иманалиева

На прошлой неделе в мэрии прошел конкурс на замещение вакантных должностей.

Эльмира Иманалиева родилась 22 октября 1965 года. Окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, аспирантура.

Ранее она была депутатом парламента пятого созыва, работала преподавателем КГУ имени Арабаева, заведующей Первомайским районным отделом образования, экспертом парламента, начальником отдела госкомиссии по антимонопольной политике, Нацкомиссии по защите и развитию конкуренции при президенте КР.

В 2002-2005 годах была заместителем глав Первомайской и Ленинской районных администраций, а потом три года заместителем министра образования и науки КР.

В 2008-2010 годах занимала должности начальника управления образования и молодежной политики мэрии Бишкека, вице-мэра столицы.

Руководить управлением спорта при мэрии Бишкека стал Нурлан Токоноев.

Прежний глава Даулет Досалиев освобожден от должности на основании личного заявления. В АКС ГКНБ ранее сообщили, что он в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег. Исполнение обязанностей главы управления возложено на Дамиру Джумабекову.

Нурлан Токоноев родился 13 мая 1969 года в городе Фрунзе.

Ранее возглавлял Федерацию самбо КР, награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта КР».

Нурлан Токоноев — мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, бронзовый призер Кубка СССР, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер чемпионатов Азии и международных турниров, возглавляет национальную Федерацию самбо.

При участии и помощи Нурлана Токоноева профильная федерация постоянно готовит наших спортсменов для участия в престижных соревнованиях. Они завоевывают призовые места.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Директором МП «Бишкекские парковки и стоянки» назначен Вахтанг Алаков. С 2011 по 2013 год он возглавлял департамент рекламы столичной мэрии. Прежний глава Ислан Момоконов стал заместителем начальника МП «Бишкекреклама».

Главой санитарно-экологической инспекции стал Медербек Амангелдиев. Ранее он исполнял обязанности руководителя инспекции.

Айнура Арстамбекова назначена заместителем акима Октябрьского района по социальным вопросам. Ранее она работала в центральном аппарате мэрии Бишкека.

Руководителем аппарата Октябрьского акимиата назначен Азамат Дороев.

Судью Максат Орозбакову отстранили от должности.

Судью Первомайского суда Бишкека Максат Орозбакову временно отстранили от должности.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей обратилась к главе государства с представлением о временном отстранении ее от должности.

Напомним, 12 марта в здании суда оперативники ГСБЭП с поличным при получении взятки задержали судью по гражданским делам Максат Орозбакову. По версии следствия, она вымогала деньги за положительное решение вопроса.

О кадровых перестановках с 8 по 12 июня читайте здесь.