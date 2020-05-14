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Общество

ГКНБ задержал экс-директора Госагентства связи

Межведомственная следственная группа расследует уголовное дело по факту коррупции. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что в рамках уголовного дела ГКНБ задержал экс-директора Госагентства связи Наталью Черногубову.

«Руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. В настоящий момент Наталья Черногубова задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152807/
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