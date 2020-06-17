Президент подписал указы о назначении членов правительства

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении членов правительства.

Таалайбек Темиралиев стал руководителем аппарата кабмина, Чингиз Айдарбеков — министром иностранных дел, Кашкар Джунушалиев — главой МВД, министром юстиции назначен Марат Джаманкулов, министром финансов — Бактыгуль Жеенбаева, министром экономики — Санжар Муканбетов.

Министром сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев, министром транспорта и дорог — Жанат Бейшенов, главой МЧС — Замирбек Аскаров, министром образования и науки — Каныбек Исаков, министром здравоохранения — Сабиржан Абдикаримов, министром культуры, информации и туризма — Азамат Жаманкулов и министром труда и социального развития — Улукбек Кочкоров.

Председателем ГКНБ остался Орозбек Опумбаев, главой Госкомитета по делам обороны — Эрлис Тердикбаев. Эмиль Осмонбетов назначен председателем Госкомитета по ТЭК, а Алтынбек Исмаилов стал главой Госкомитета информационных технологий и связи.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра, а также состав и структуру кабмина. За проголосовало 105 депутатов.