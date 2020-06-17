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Власть

Президент подписал указы о назначении членов правительства

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении членов правительства.  

Таалайбек Темиралиев стал руководителем аппарата кабмина, Чингиз Айдарбеков  министром иностранных дел, Кашкар Джунушалиев — главой МВД, министром юстиции назначен Марат Джаманкулов, министром финансов  Бактыгуль Жеенбаева, министром экономики — Санжар Муканбетов. 

Министром сельского хозяйства  Эркинбек Чодуев, министром транспорта и дорог — Жанат Бейшенов, главой МЧС  Замирбек Аскаров, министром образования и науки  Каныбек Исаков, министром здравоохранения — Сабиржан Абдикаримов, министром культуры, информации и туризма — Азамат Жаманкулов и министром труда и социального развития — Улукбек Кочкоров.  

Председателем ГКНБ остался Орозбек Опумбаев, главой Госкомитета по делам обороны  Эрлис Тердикбаев.  Эмиль Осмонбетов назначен председателем Госкомитета по ТЭК, а Алтынбек Исмаилов стал главой Госкомитета информационных технологий и связи. 

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра, а также состав и структуру кабмина. За проголосовало 105 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156448/
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