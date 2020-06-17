Руководить управлением спорта при мэрии Бишкека будет Нурлан Токоноев

Фото из интернета. Нурлан Токоноев

Главой управления физической культуры и спорта при мэрии Бишкека стал заслуженный тренер страны мастер спорта международного класса Нурлан Токоноев.

Напомним, он победил в конкурсе на замещение вакантной должности.

Ранее Нурлан Токоноев возглавлял Федерацию самбо КР, награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта КР».

Нурлан Токоноев — бронзовый призер Кубка СССР, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер чемпионатов Азии и международных турниров.

При участии и помощи Нурлана Токоноева профильная федерация постоянно готовит наших спортсменов для участия в престижных соревнованиях. Они завоевывают призовые места.

Напомним, экс-начальник городского управления спорта Даулет Досалиев освобожден от должности на основании личного заявления. В АКС ГКНБ ранее сообщили, что он в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег.