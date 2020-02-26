Фиктивные сборы для спортсменов оформляли чиновники Бишкека. Деньги присваивали

Сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ выявлена коррупционная схема по хищению бюджетных средств в управлении физической культуры и спорта при мэрии города Бишкек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что начальник управления Даулет Досалиев в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег.

«В ведомстве оформляли фиктивные документы, по которым спортсмены якобы выезжали на учебно-тренировочные сборы. Однако фактически тренеры и спортсмены не были задействованы в этих мероприятиях. Из бюджета было потрачено около 3 миллионов сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР», — сообщили редакции.