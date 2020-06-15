Премьер-министр подал в отставку

Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку.

Мухаммедкалый Абылгазиев обратился к кыргызстанцам с заявлением.

«В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск. Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона. Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе кабмина. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики. Хочу поблагодарить президента Жээнбекова Сооронбая Шариповича, депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства и всех кыргызстанцев за постоянную поддержку на протяжении более двух лет моей работы в качестве премьер-министра», — говорится в тексте.

Теперь уже экс-глава кабмина считает, что правительство справилось с главными задачами по обеспечению макроэкономической стабильности и созданию задела для дальнейшего устойчивого развития экономики.

Мухаммедкалый Абылгазиев заявляет, что всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу.