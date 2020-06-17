105 депутатов за. Парламент утвердил новое правительство

Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждали кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

За новый состав кабинета министров во главе с Кубатбеком Бороновым проголосовало 105 депутатов.

Два депутата — Наталья Никитенко и Жанар Акаев выступили против.

Спикер Дастанбек Джумабеков поздравил нового премьер-министра и пожелал ему удачи. Он отметил, что главе кабмина оказано большое доверие и возложена надежда на слаженную работу.

«Я желаю вам успехов. На вас возложена большая ответственность. Вы должны провести честные выборы — демократическим путем — и окажете равное отношение ко всем депутатам», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Сам Кубатбек Боронов поблагодарил депутатов за доверие. «Мы приложим все усилия на то, чтобы работать честно. Мы будем выполнять все требования народа», — сказал Кубатбек Боронов.