Подписаны указы о назначениях первого вице-премьер-министра и вице-премьеров

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначениях первого вице-премьер-министра и вице-премьеров по экономическим вопросам, силовому и социальному блокам. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Первым вице-премьер-министром назначен Алмазбек Баатырбеков, вице-премьером по экономическим вопросам Эркин Асрандиев, заместителем главы правительства по силовому блоку — Акрам Мадумаров, по социальному — Аида Исмаилова.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на должность главы кабмина, а также состав и структуру правительства. За проголосовало 105 депутатов.