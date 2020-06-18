Самат Кылжыев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 4 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кылжыев Самат Аскербекович освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей Руководителя Аппарата Правительства — министра Кыргызской Республики.

Также другим Указом в соответствии с частью 4 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Догоев Дастан Давлетович освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.