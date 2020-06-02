Депутатские инициативы, которые следует отозвать

Пока законопослушные граждане сидят по домам из-за угрозы распространения коронавируса, депутаты Жогорку Кенеша времени даром не теряют. За несколько месяцев до окончания режима ЧП и в течение еще продолжающегося режима ЧС, список нардеповских инициатив пополнился. Среди них есть полезные. К примеру, парламент в режиме первого чтения одобрил снижение избирательного порога до семи процентов. Однако залог в пять миллионов сомов оставили. На очереди еще обсуждение принципов голосования по открытым спискам.

Еще в трех чтениях поддержали законопроект, направленный на защиту медиков. А также отправили на голосование в первом чтении пакет поправок в Закон «О политических партиях», исключив по рекомендации правительства пункт о госфинансировании политобъединений. Кроме того, приняли чрезвычайный бюджет и ряд поправок в Налоговый кодекс, в частности о каникулах по платежам для бизнесменов.

Но не все идеи законотворцев можно отнести к разряду нужных и своевременных. Есть и откровенно провокационные.

24.kg собрало законопроекты членов депутатского корпуса, вызвавшие недоумение практикующих юристов.

Это сладкое слово «цензура»

Эксперты разнесли в пух и прах проект закона нардепа Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

Депутат требует создать специальный орган, чтобы контролировать контент в интернете.

По словам автора, целью законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в сети.

Действующее законодательство, считает депутат Асылбаева, «должным образом не регулирует правоотношения, связанные с публикацией материалов в интернет-пространстве». В частности, когда в Сеть вбрасывают конфиденциальную информацию.

Кроме того, проект закона обяжет IT-компании защищать своих пользователей от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией или распространением дезинформации. А регулятивный орган будет следить за исполнением норм законопроекта.

Однако юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный, и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Эксперты напоминают: признать ту или иную статью или пост экстремистским, направленным на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды или каким иным вредным по смыслу и содержанию может только суд. И только по решению Фемиды ресурс, распространяющий такие сведения, может быть заблокирован.

Как отмечают в «Адилете», пользователь интернета не всегда может знать, является ли эта информация достоверной. Требование депутата приведет к самоцензуре, когда пользователи Сети будут бояться писать свое мнение из-за страха, что их привлекут к ответственности.

Разработчика упрекают еще и в том, что текст скопирован полностью с российского аналога.

Эксперты и активисты призывают Гульшат Асылбаеву, чтобы не позориться, раз уж уличили в плагиате, отозвать скандальную инициативу.

Кстати, это уже не первая сомнительная попытка народных избранников контролировать интернет-пространство. Ранее та же Гульшат Асылбаева выступила с инициативой защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.

ЦИК как каратель

Наделить Центризбирком новыми полномочиями предлагают сразу три депутата — Айнуру Алтыбаева, Нурбек Алимбеков и Мирлан Бакиров.

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Они предлагают поправки в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики». Согласно задумке инициаторов, ЦИК сможет требовать и рассматривать финансовый отчет партий, а партии за несвоевременное предоставление сведений будут наказываться штрафом I категории (от 17 до 23 тысяч сомов) или предупреждением. Причем во вневыборный период.

С такой идеей не согласились партийные лидеры.

Открывать источники своих поступлений политорганизации оказались не готовы.

А на каком основании тогда сами главы партийных фракций, заседающие сегодня в парламенте, требуют прозрачности от НКО? Налицо двойные стандарты.

Но вернемся к инициативе. Вице-спикер Бакиров считает, что контролировать деятельность партий должна и ЦИК. По его мнению, как-то несправедливо, что ЦИК задействована только во время избирательных кампаний.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова выступила против дополнительных полномочий. Она призвала авторов не придумывать новые функции, иначе ЦИК превратится из регулирующего выборный процесс органа в политического карателя.

«ЦИК во время выборов несет дополнительные излишние расходы, привлекая внештатных специалистов для проверки финансирования избирательной кампании кандидатов и партий. Опыт многих развитых стран показывает, что для проверки прозрачности финансирования политических партий создается специальная структура в существующих уполномоченных органах, есть четкие и понятные всем законы и инструкции о том, как проверять источники пожертвований партий во вневыборный период», — подчеркнула она.

Требование прозрачности финансирования партий и излишний контроль их деятельности могут привести к нарушению конституционного права граждан на свободу объединений и политического плюрализма. Атыр Абдрахматова

Прислушаются ли к альтернативному мнению разработчики, неизвестно. Отзывать свою инициативу и изменять ее с учетом замечаний они пока не торопятся.

Коррупционер быть депутатом не может

Сразу две резонансные поправки в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата» внес неугомонный Тазабек Икрамов.

По мнению автора, необходимо на законодательном уровне запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам.

Юрист Эрик Рыскулбеков назвал эти предложения дискриминационными и отметил: они нарушают конституционные права граждан. «Норма о том, что нельзя баллотироваться с непогашенной судимостью и так существует. Зачем ее утяжелять? Что касается запрета на избрание родственниками осужденных, то вводить его недопустимо. При чем тут родня», — отметил Эрик Рыскулбеков.

Инициатива Тазабека Икрамова антиконституционная. Надеюсь, парламент не одобрит ее. Эрик Рыскулбеков

Он считает, что автор должен отозвать свои инициативы.

«Стыдливый» Камчыбек Жолдошбаев

Депутат Камчыбек Жолдошбаев выступает за запрет посуточной сдачи квартир в Бишкеке. Его терзает стыд «за творившийся в столице разврат».

«Бишкек — это большой город. На улице Кулиева везде гостиницы, вокруг Ошского рынка развивается целый бизнес. Люди там сдают квартиры не только для туристов. Там происходят неприличные дела», — сказал он.

Иногда проезжаю, и становится стыдно мне. Эти люди позорят. Там вообще непонятно, где гостиницы, а где публичные дома. Камчыбек Жолдошбаев

Камчыбек Жолдошбаев ранее уже признавался, что ему стыдно за коллег, которые приезжают на работу на маршрутных такси.

P.S. Юристы признали все вышеназванные инициативы не просто дискриминационными и неоднозначными, но и противоречащими Конституции. Примут ли во внимание критику экспертов народные избранники? Сомнительно. Как показывает практика, скандальные предложения на ура проходят у членов шестого созыва. Пример тому — чуть ли не единогласная поддержка в первом чтении поправки в закон об НКО, которая может похоронить гражданский сектор.