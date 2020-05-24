Закон о защите медиков принят в трех чтениях. Какие изменения внесены

Парламент принял в трех чтениях законопроект об изменениях в Закон «О статусе медицинского работника». Документ касается защиты прав медиков на надлежащие условия труда в условиях ЧС и ЧП и порядке выплат и компенсаций.

По словам одного из авторов, нардепа Натальи Никитенко, проект был инициирован в начале режима ЧП, но долго ждали заключения правительства. Депутат перечислила изменения, которые внесены.

«Прежде всего в условиях ЧС и ЧП обязывает уполномоченный орган — Минздрав — организовать транспорт для медработников от дома до работы и обратно, обеспечить средствами индивидуальной защиты в необходимом объеме, обеспечить медработников нормальными условиями труда. Тем медработникам, которые подвергаются высокому риску нанесения вреда своему здоровью, выплачивается компенсация, определяемая правительством, но не ниже четырех окладов по занимаемой должности. Таким образом, устанавливаются достаточные нижние пределы выплат, позволяющие в какой-то мере защитить интересы медработников», — пояснила Наталья Никитенко.

А если медик работает в санитарно-карантинной зоне, устанавливается режим тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда, то нижний порог компенсации не может быть менее 10 окладов по занимаемой должности. Наталья Никитенко

Если медик заболел при исполнении трудовых обязанностей и профессионального долга в условиях режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения и не может дальше работать, ему выплачивается единовременное денежное пособие в следующих размерах:

1) Инвалиду I группы — не менее 10 среднегодовых заработков пострадавшего.

2) Инвалиду II группы — не менее 8 среднегодовых заработков пострадавшего.

3) Инвалиду III группы — не менее 5 среднегодовых заработков пострадавшего.

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«В случае смерти врача от болезни, которую он получил при исполнении трудовых обязанностей и профессионального долга в условиях ЧС и ЧП, его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего. Предусмотрено, что суммы выплачиваются Фондом обязательного медицинского страхования по представлению организации здравоохранения за счет средств республиканского бюджета. Средняя заработная плата для определения размера пособия определяется в соответствии с нормами трудового законодательства», — отметила Наталья Никитенко.

Введены нормы, защищающие права медиков в случае получения инвалидности во время ЧС и ЧП.

«Если в период работы либо до истечения двух лет после увольнения медицинскому работнику при переосвидетельствовании в учреждении медико-социальной экспертной комиссии будет повышена группа инвалидности, размер единовременного денежного пособия увеличивается, как и в случае смерти. Основанием для выплаты единовременного денежного пособия являются документы, определенные трудовым законодательством. Единовременные денежные пособия в размере не менее 15-кратного размера оклада по занимаемой должности выплачиваются также при получении медицинским работником травм, заболеваний, связанных с исполнением служебных обязанностей и профессионального долга в условиях режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, но не дающих права на установление инвалидности», — рассказала парламентарий.

Авторы предусмотрели норму об обязательстве учреждений здравоохранения заботиться о своих врачах на постоянной основе.

Государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств оплачивают медицинским работникам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также обеспечивают проведение периодических обязательных медицинских осмотров. «Считаю, что после подписания президентом этот закон существенно защитит права медиков и обеспечит своевременность и полный объем выплат и компенсаций врачам, это придаст нашим славным врачам, медсестрам и медбратьям, санитарам и другим работникам уверенности в завтрашнем дне», — подчеркнула Наталья Никитенко.