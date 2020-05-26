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Общество

Юрист объяснила, почему требовать финансовой отчетности от НПО неправомерно

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова объяснила 24.kg, почему настаивать на отчетности НКО и НПО об источниках финансирования неправомерно.

По ее словам, государство может предъявлять такие требования только в том случае, если само оказывает поддержку гражданскому сектору и способствует свободе объединений. Иначе это нарушение Конституции.

«Депутаты должны отклонить этот законопроект, иначе просто погубят НКО. Неправительственные организации и так отчитываются, но перед своими донорами и это нормально. Почему мы должны сдавать какие-то дополнительные декларации Минюсту, если мы расходуем на свои проекты деньги не из госбюджета? Где логика? И потом эта инициатива никак не поможет проследить, на какие цели направляются средства — на терроризм, экстремизм, митинги», — отметила Клара Сооронкулова.

Исследованием денежных потоков НПО занимается Госфинразведка и ГКНБ. Это в их компетенции, а не Минюста. Если закон пройдет, НПО закроются.

Клара Сооронкулова

Отметим, выступающие 22 мая на видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены — их коллеги поддержат сомнительную норму.

4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153777/
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