18:18
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Власть

Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?

Сегодня парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обсуждал Закон «О запрете сдачи квартир под гостиницы в многоэтажных квартирных домах».

Депутат Жанар Акаев рассказал о своей поездке в Каракол и Ош, где владельцы частных гостиниц сдают комнаты местным туристам. По его словам, сотрудники милиции гоняют таких постояльцев частных хостелов и отелей, а также съемных квартир. Нардеп предложил поддержать средний и малый бизнес.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев выразил мнение о том, что в столице другая ситуация.

«Бишкек — это большой город. На улице Кулиева везде гостиницы, вокруг Ошского рынка развивается целый бизнес. Люди там сдают квартиры не только для туристов. Там происходят неприличные дела. Иногда проезжаю, и становится стыдно мне. Эти люди позорят. Там, вообще, непонятно, где гостиницы, а где публичные дома», — сказал он.

Замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев признался, что проблема есть.

Ранее Камчыбек Жолдошбаев признался, что ему стыдно за коллег, которые приезжают на работу на маршрутках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153868/
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
Самый стыдливый депутат выделяет на борьбу с коронавирусом один миллион сомов
Депутат забеспокоился о здоровье. Ему посоветовали есть больше меда
Топ-10 неоднозначных цитат «стыдливого» депутата Камчыбека Жолдошбаева
То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
Декларации-2018. У Камчыбека Жолдошбаева своя фирма
Жаль, что у нас такие депутаты. Илим Карыпбеков ответил Камчыбеку Жолдошбаеву
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Зятя депутата Камчыбека Жолдошбаева уволили из милиции
ДТП с зятем депутата Жолдошбаева. Виновник до сих пор не восстановил ущерб
Они нам не родственники. Депутат предлагает отстреливать волков с вертолета
Популярные новости
О&nbsp;поездке в&nbsp;малый хадж, президенте, влиянии, слухах рассказал Асылбек Жээнбеков О поездке в малый хадж, президенте, влиянии, слухах рассказал Асылбек Жээнбеков
Как под видом гуманизации лоббируются интересы зарвавшихся чиновников Как под видом гуманизации лоббируются интересы зарвавшихся чиновников
Спикер ЖК&nbsp;вновь призвал правительство подготовиться ко&nbsp;второй волне коронавируса Спикер ЖК вновь призвал правительство подготовиться ко второй волне коронавируса
Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к&nbsp;общественному труду Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к общественному труду
Бизнес
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
26 мая, вторник
18:12
Не подумали о людях с колясками. Бишкекчанин жалуется на некачественные бордюры Не подумали о людях с колясками. Бишкекчанин жалуется н...
18:12
В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы
18:10
В Кыргызстан из Москвы вернулись 393 гражданина — беременные и женщины с детьми
17:49
Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?
17:48
В Малахитовом зале Театра оперы и балета реставрируют потолочное панно