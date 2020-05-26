Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?

Сегодня парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обсуждал Закон «О запрете сдачи квартир под гостиницы в многоэтажных квартирных домах».

Депутат Жанар Акаев рассказал о своей поездке в Каракол и Ош, где владельцы частных гостиниц сдают комнаты местным туристам. По его словам, сотрудники милиции гоняют таких постояльцев частных хостелов и отелей, а также съемных квартир. Нардеп предложил поддержать средний и малый бизнес.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев выразил мнение о том, что в столице другая ситуация.

«Бишкек — это большой город. На улице Кулиева везде гостиницы, вокруг Ошского рынка развивается целый бизнес. Люди там сдают квартиры не только для туристов. Там происходят неприличные дела. Иногда проезжаю, и становится стыдно мне. Эти люди позорят. Там, вообще, непонятно, где гостиницы, а где публичные дома», — сказал он.

Замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев признался, что проблема есть.

Ранее Камчыбек Жолдошбаев признался, что ему стыдно за коллег, которые приезжают на работу на маршрутках.