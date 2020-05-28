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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Родственникам осужденных за коррупцию надо запретить баллотироваться в депутаты

Депутат Тазабек Икрамов предложил поправки в Закон «О статусе депутата». Они вынесены на общественное обсуждение.

Законопроектом предлагается запретить участвовать в парламентских выборах не только тем, кто был осужден по статье 319 «Коррупция», но и их близким родственникам.

Нардеп также считает, что следует запретить кандидатам в депутаты иметь банковские счета за рубежом.

Уточняется, что изменения вносятся в целях обеспечения национальной безопасности, способствуют расширению инвестируемых средств в национальную экономику и повышению эффективности мер по противодействию коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154049/
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