Родственникам осужденных за коррупцию надо запретить баллотироваться в депутаты

Депутат Тазабек Икрамов предложил поправки в Закон «О статусе депутата». Они вынесены на общественное обсуждение.

Законопроектом предлагается запретить участвовать в парламентских выборах не только тем, кто был осужден по статье 319 «Коррупция», но и их близким родственникам.

Нардеп также считает, что следует запретить кандидатам в депутаты иметь банковские счета за рубежом.

Уточняется, что изменения вносятся в целях обеспечения национальной безопасности, способствуют расширению инвестируемых средств в национальную экономику и повышению эффективности мер по противодействию коррупции.