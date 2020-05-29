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Власть

Депутат парламента считает: контролировать партии должна ЦИК

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров считает, что контролировать партии, отслеживать их деятельность в период между выборами должна ЦИК. Об этом он заявил сегодня на видеоконференции «Развитие политических партий Кыргызстана».

По его словам, создавать отдельный орган нет смысла и очень накладно. Следует наделить контролирующими функциями Центризбирком. «У нас в Кыргызстане 240 партий. По новому закону создать партию могут 11 человек. Это несложно и недорого. А вот развивать политобъединения, укреплять, конечно, стоит солидно. Но это не говорит о том, что мы на это просим деньги из бюджета. Тем более что норма о госфинансировании не прошла, и говорить не о чем», — отметил Мирлан Бакиров.

Если бы партии на содержание получали 14-15 миллионов сомов, это невеликие деньги. На выборах крутятся миллиарды.

Мирлан Бакиров

Он добавил, что ключевое в предлагаемых поправках — повышение качества политических партий, поскольку их роль для развития страны очень важна.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154171/
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