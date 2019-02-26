В Кыргызстане хотят защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. Законопроект об этом вынесла на общественное обсуждение депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева.

Как отмечено в справке-обосновании, проект закона разработали в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Проблема обеспечения информационной безопасности детей становится все более актуальной в связи с увеличением численности несовершеннолетних пользователей интернета.

«В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом», и «помощником», и даже «воспитателем», «учителем». Эволюция современных коммуникационных технологий породила проблему чрезмерного воздействия неконтролируемых потоков информации на детскую психику. Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, в частности, с интернетом, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. В силу отсутствия жизненного опыта и неокрепшей психики ребенок более других подвержен воздействию через компьютерные игры, мобильную связь, рекламу и особенно интернет», — говорится в справке-обосновании.

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Законопроект предусматривает обязательную возрастную маркировку контента, определение уполномоченного государственного органа в сфере защиты от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, требования к отбору информационной продукции и ее распространению посредством теле- и радиовещания, информационно-телекоммуникационных сетей, экспертизе информационной продукции, обеспечению государственного контроля и надзора, общественного контроля за соблюдением законодательства Кыргызстана в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию и ответственности за правонарушения.

Депутат считает, что с принятием законопроекта сформируется эффективная система по защите детей и обеспечению их информационной безопасности.

Отметим, это не первая попытка принять законопроект, защищающий детей от негативного контента. В 2012 году депутаты разрабатывали похожий документ, однако ряд неправительственных организаций выступили против, посчитав, что тем самым в стране могут легализовать интернет-цензуру.