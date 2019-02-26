17:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане хотят защитить детей от информации, причиняющей вред

В Кыргызстане хотят защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. Законопроект об этом вынесла на общественное обсуждение депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева.

Как отмечено в справке-обосновании, проект закона разработали в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Проблема обеспечения информационной безопасности детей становится все более актуальной в связи с увеличением численности несовершеннолетних пользователей интернета.

«В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом», и «помощником», и даже «воспитателем», «учителем». Эволюция современных коммуникационных технологий породила проблему чрезмерного воздействия неконтролируемых потоков информации на детскую психику. Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, в частности, с интернетом, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. В силу отсутствия жизненного опыта и неокрепшей психики ребенок более других подвержен воздействию через компьютерные игры, мобильную связь, рекламу и особенно интернет», — говорится в справке-обосновании.

Читайте по теме
Депутат предлагает запретить публикацию в СМИ сообщений о тяжких преступлениях
Законопроект предусматривает обязательную возрастную маркировку контента, определение уполномоченного государственного органа в сфере защиты от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, требования к отбору информационной продукции и ее распространению посредством теле- и радиовещания, информационно-телекоммуникационных сетей, экспертизе информационной продукции, обеспечению государственного контроля и надзора, общественного контроля за соблюдением законодательства Кыргызстана в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию и ответственности за правонарушения.

Депутат считает, что с принятием законопроекта сформируется эффективная система по защите детей и обеспечению их информационной безопасности.

Отметим, это не первая попытка принять законопроект, защищающий детей от негативного контента. В 2012 году депутаты разрабатывали похожий документ, однако ряд неправительственных организаций выступили против, посчитав, что тем самым в стране могут легализовать интернет-цензуру. 
Ссылка:
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ разработал концепцию информационной безопасности Кыргызстана
В Кыргызстане появится база данных детей в трудной жизненной ситуации
В Кыргызстане создана экспертная группа по реформированию детдомов и интернатов
В правительстве вновь заговорили о защите детей от жестокого обращения
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Бизнес
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore
Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и&nbsp;стартаперов Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и стартаперов