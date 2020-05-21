Гособеспечение, отчетность, штрафы. Новые правила игры для политических партий

Нынешние депутаты Жогорку Кенеша не оставляют попыток изменить закон, регулирующий деятельность политических партий. Его приняли в 1999 году и с тех пор, по сути, не редактировали.

Накануне нардепы отправили на голосование в первом чтении пакет законопроектов, расписывающих новые требования для партий. Инициаторами выступили Мирлан Бакиров, Айнуру Алтыбаева и Нурбек Алимбеков.

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Авторы предлагают ликвидировать политическую организацию, если она не участвовала в течение пяти лет в местных и республиканских выборах, и законодательно закрепить — партию может создать группа, состоящая не менее чем из 10 человек.

Ушла на голосование и поправка о порядке формирования партиями списков кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и местного самоуправления.

Идея финансировать партии-победительницы из госбюджета вызвала много споров.

Активный сторонник денежного поощрения политобъединений, набравших большинство голосов на выборах, Айнуру Алтыбаева выступила с еще одной инициативой. Нардеп предлагает обязать партии ежегодно представлять финансовый отчет, если они будут получать средства на свое содержание из бюджета.

Надо ли знать, откуда у партий деньги

Юристы назвали инициативу депутата странной и рекомендовали отозвать скандальный документ.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, отвечая на вопросы 24.kg, пояснила, что в подобном законопроекте нет необходимости, поскольку политорганизации и так отчитываются о денежных поступлениях. «Если я решу перевести на счет партии энную сумму денег, то должна указать свои данные, и политобъединение обязано отразить эти вложения. А спонсорская помощь иностранных доноров запрещена по закону. Это не предприятие, чтобы платить налоги в казну», — отметила она.

Но Айнуру Алтыбаева выдвинула свои аргументы. Она считает, что действующее законодательство создало все условия для закрытости информации о деятельности партий, политорганизации не отчитываются перед общественностью. Следовательно, избиратели не знают об источниках происхождения денег у партий и на что их тратят. А отсутствие сведений о движении финансовых потоков приводит к недоверию — главному катализатору слухов и домыслов.

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Согласна отчасти с этим утверждением и член ЦИК Атыр Абдрахматова. Она отметила, что требовать от партий финансовой прозрачности допустимо — это своего рода предупреждение политической коррупции.

«Есть специальные международные акты, регулирующие этот вопрос, в частности, руководящие принципы правового регулирования деятельности партий, принятые Венецианской комиссией Совета Европы в 2010 году. И те, кто хотел бы примкнуть к партии или начать политическую карьеру, должны знать, откуда у партии деньги. Если ее финансирует какой-то миллионер-одиночка или крупное акционерное общество, или частный фонд, не станут ли партия и ее члены лоббистами своего спонсора?» — говорит Атыр Абдрахматова.

Прозрачность финансирования политических партий позволяет общественности знать, за счет каких средств существует та или иная партия. Атыр Абдрахматова

«За» высказался и нардеп Дастан Бекешев. Он отметил, что партии перед выборами сталкиваются с финансовыми трудностями, и предложил дать им возможность учреждать коммерческие и некоммерческие организации, раз его коллеги не могут прийти к консенсусу и решить — платить партиям из казны или нет. С помощью таких партийных подструктур, полагает депутат, соискатели мандатов смогут найти деньги. А потом и отчитываться по расходам.

Романсы партийных финансов

Эксперты советуют сторонникам идеи финансирования партий из госбюджета вернуться в реальность и напоминают: Кыргызстан — бедное государство с маленькими пенсиями, низкими социальными пособиями и смехотворной зарплатой. «Если партии не могут сами привлекать средства, давайте выбирать депутатов по одномандатным округам, давайте будем жить без партий», — предложил эксперт Игорь Шестаков.

Инициаторам сомнительной поправки не стоит ориентироваться на Запад, где партии поддерживает бизнес. В Кыргызстане богачи начинают вкладывать в партии только на выборах.

С альтернативой залезть в бюджетный карман не согласен и парламентарий Исхак Масалиев. Он напомнил, что в Кыргызстане более 20 миллиардов сомов заимствованы, и в казне просто нет лишних денег.

«Когда мы станем лучше жить, к вопросу можно вернуться. Исходить надо из возможностей бюджета. Потому что сразу возникнет вопрос — как финансировать?» — отметил Исхак Масалиев.

Сейчас я бы воздержался от подобного решения, потому что в обществе и так неоднозначное отношение к парламенту, а тут еще дополнительно платить. Исхак Масалиев

По мнению экс-торага Жогорку Кенеша Зайнидина Курманова, государство обязано вернуть партиям деньги, которые они потратили на выборную кампанию.

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Поскольку выборы — это масштабное политическое мероприятие и все расходы берет на себя именно государство. После оно возмещает траты тем партиям, которые смогли преодолеть избирательный барьер. Тогда государственные институты смогут регулировать партийное строительство в республике, а не наблюдать за процессом со стороны.

Лишние полномочия

Если предложение подкармливать партии за государственный счет и требовать их отчета Жогорку Кенеш все-таки одобрит, то придется принимать поправки и в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики».

Согласно им, ЦИК наделяют полномочиями проверять финансовые отчеты партий, а их за несвоевременное предоставление сведений смогут штрафовать на суммы от 17 до 23 тысяч сомов.

«Это абсурд. О каких проверках, рассмотрении и штрафах может идти речь? В природе Центризбиркома нет, и не может быть таких функций», — считает Клара Сооронкулова.

ЦИК занимается только организацией выборов. Это не фискальный орган. Клара Сооронкулова

Против лишних полномочий высказалась и член Центризбиркома Атыр Абдрахматова. Она считает, что с учетом низкого уровня доверия общества к ЦИК, наделять комиссию функциями налогового или правоохранительного органа — это превратить ее в политического карателя.

«ЦИК во время выборов несет дополнительные излишние расходы, привлекая внештатных специалистов для проверки финансирования избирательной кампании кандидатов и партий. Опыт многих развитых стран показывает, что для проверки прозрачности финансирования политических партий создается специальная структура в существующих уполномоченных органах, есть четкие и понятные всем законы и инструкции о том, как проверять источники пожертвований партий во вневыборный период», — подчеркнула она.

Требование прозрачности финансирования партий и излишний контроль их деятельности может привести к нарушению конституционного права граждан на свободу объединений и политический плюрализм. Атыр Абдрахматова

P.S. Поможет ли партийному строительству и развитию парламентаризма государственная поддержка и вытекающая из этого обязательная финансовая прозрачность — вопрос открытый. Пока в Кыргызстане партии объединены не идеей, а краткосрочными интересами на период выборов — финансовыми ресурсами, землячеством и родством. Поэтому финансирование подобных закрытых клубов вряд ли поможет государству с развитием парламентаризма.