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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выбирать депутатов не списком, а поименно предлагается в новом законопроекте

Инициатива о преференциальном голосовании вынесена на общественное обсуждение.

Авторами поправок выступают 14 парламентариев, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.

Законопроект необходим, чтобы партийные лидеры не тасовали предвыборные списки и не продвигали в топ «кошельков» и олигархов, считают авторы.

Отдельным пунктом в проекте закона представлена норма о снижении избирательного порога с девяти до семи процентов.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку богачам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152102/
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