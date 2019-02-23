Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурлан Ниязалиев назначен первым заместителем министра иностранных дел.

Фото из интернета. Нуран Ниязалиев

Он с 8 декабря 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Катаре.

Нурлан Ниязалиев родился 1 апреля 1975-го в селе Бакайыр Таласской области.

В системе МИД КР с 1997 года.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев подал в отставку.

На посту проработал с 2015 года.

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На последнем заседании правительства министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву и главе ФОМС Марату Калиеву объявили замечание за недостатки в работе по электронным рецептам в рамках программы «Доступные лекарства».

Но, по словам Марата Калиева, это решение принято задолго до заседания кабмина.

После увольнения он планирует остаться в системе здравоохранения.

Нурида Байзакова назначена директором департамента государственных закупок.

Она пришла вместо Улана Озумбекова, уволенного за неисполнение поручений по реформированию системы госзакупок.

Нурида Байзакова родилась 11 декабря 1976 года.

Бакыт Дюшембиев назначен начальником ПЭУ «Бишкекводоканал».

Фото из интернета. Бакыт Дюшембиев

Прежний глава Асылбек Исаев написал заявление по собственному желанию.

Бакыт Дюшембиев работал вице-мэром с апреля 2010 года. Он курировал сферу градостроительства. Временно исполнять его обязанности по совместительству будет другой вице-мэр, курирующий сферу ЖКХ, Рыспек Сарпашов.

От занимаемых должностей освобождены шесть глав госадминистраций.

Распоряжение принято в соответствии с протокольным решением заседания правительства от 15 февраля 2019 года.

Уволены акимы Тонского района Иссык-Кульской области Таалайбек Ажиев, Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Улан Доконбаев, Кеминского района Чуйской области Жумгалбек Дуйшебаев, Аксыйского района Джалал-Абадской области Масалбек Мырзамамытов, Токтогульского района Джалал-Абадской области Майорбек Сатымкулов и Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.

Освобожден от занимаемой должности и первый заместитель главы государственной администрации Ноокенского района Джалал-Абадской области Каныбек Камбаралиев.

Абибилла Кадырбердиев избран на должность председателя Совета улемов мусульман Кыргызстана.

Ранее должность председателя Совета улемов занимал Абдышукур Нарматов.

Выборы прошли 19 февраля. Заместителями председателя Совета улемов избраны Ниязали Арипов и Фархат Юсупов.

Совет улемов является высшим органом управления в духовенстве после курултая мусульман КР.

О кадровых перестановках с 11 по 15 февраля читайте здесь.