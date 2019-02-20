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Общество

Вице-мэр Бакыт Дюшембиев покинул пост. Возглавил Бишкекводоканал

Бакыт Дюшембиев назначен начальником ПЭУ «Бишкекводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Азиз Суракматов.

Напомним, что Бакыт Дюшембиев работал вице-мэром с апреля 2010 года. Он курировал сферу градостроительства. Временно исполнять его обязанности по совместительству будет другой вице-мэр, курирующий сферу ЖКХ, Рыспек Сарпашов.

В муниципалитете отметили, что бывший начальник предприятия Асылбек Исаев написал заявление по собственному желанию.
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