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Власть

Шестерых акимов в Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях уволят

Шесть глав районных администраций снимут с должности. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства.

Будут освобождены два акима Чуйской области — глава Московского района Азамат Эсенбеков и глава Кеминского района Жумгалбек Дуйшебаев.

«Это сильно. Надо было с нами согласовывать. Некоторые из них сами уже принесли заявление», — не согласился полномоченный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов.

Также предложено снять с должности двух акимов Джалал-Абадской области — главу Токтогульского района Нургазы Сатымкулова, акима Аксыйского района Масалбека Мырзамамытова, и двух акимов Иссык-Кульской области — главу Ак-Суйского района Улана Доконбаева и главу Тонского района Таалайбека Адиева.

Кроме этого, некоторые чиновники районных администраций Базаркоргонского, Ноокенского, Джети-Огузского, Узгенского, Лейлекского районов получили выговоры.
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