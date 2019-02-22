Премьер-министр уволил акимов шести районов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому от занимаемых должностей освобождены шесть глав госадминистраций. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, уволены акимы Тонского района Иссык-Кульской области Таалайбек Ажиев, Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Улан Доконбаев, Кеминского района Чуйской области Жумгалбек Дуйшебаев, Аксыйского района Джалал-Абадской области Масалбек Мырзамамытов, Токтогульского района Джалал-Абадской области Майорбек Сатымкулов и Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков.

Распоряжение принято в соответствии с протокольным решением заседания правительства от 15 февраля 2019 года.