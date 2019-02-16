Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улан Абилов назначен заведующим отделом правового обеспечения аппарата президента.

Он пришел на место Анарбека Исмаилова, освобожденного от должности в связи с переходом на другую работу. Анарбек Исмаилов проработал с февраля 2018 года.

Улан Абилов с 2014-го работал экспертом отдела правового обеспечения, а с февраля 2018-го занимал должность заместителя завотделом.

Улан Озумбеков освобожден от должности директора департамента государственных закупок.

За невыполнение плана по реформированию системы госзакупок уволен Улан Озумбеков и объявлено замечание заместителю министра финансов Алмазбеку Азимову.

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Проработал директором с февраля 2018 года.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по реформированию системы госзакупок и реализации мероприятий для поддержки отечественных товаропроизводителей, где раскритиковал работу соответствующих министерств и ведомств.

Асель Куламбаева ушла с поста вице-мэра Бишкека.

Она ушла по собственному желанию.

Обязанности возложены на руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева.

Депутат Бишкекского городского кенеша Асель Куламбаева в мае 2018 года добровольно вызвалась занять пост вице-мэра столицы по социальному блоку.

Казыбек Эргешов стал депутатом Бишкекского горкенеша.

Он стал депутатом от фракции «Республика — Ата Журт».

Депутатское место стало вакантным после того, как Верховный суд лишил мандата Жусупбека Коргонбай уулу из-за его российского гражданства.

Айбек Ажигулов возглавил дирекцию по национальным видам спорта.

Его назначили на два года. До него дирекцию возглавлял Токсонбай Асанов, перешедший на должность руководителя СДЮШОР «Тайманбас».

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Айбек Ажигулов родился 9 августа 1966 года. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО.

Работал в органах внутренних дел. В 2017-м — заместитель директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова, затем замглавы дирекции по развитию школьного и студенческого спорта. С апреля 2018 года работал замдиректора управления спортивными сооружениями и спортивного обеспечения.

Канатбек Маматов возглавил Федерацию футбола Кыргызстана.

Его назначили на место Семетея Султанова, подавшего в отставку после четырех лет работы.

Канатбек Маматов единогласно избран на пост президента ФФ КР на четыре года.

Он выступал за футбольные клубы «Алай» (Ош), «HAL Бангалор» и «ITI Бангалор» (Индия), ветеранские команды «Топ-Юнайтед», «Абдыш-Ата».

Возглавлял Федерацию футзала КР, был вице-президентом Федерации футбола КР.

Произошли кадровые изменения в мэрии Бишкека.

Все кандидаты прошли соответствующий конкурс в Государственной кадровой службе КР и собеседование:

начальником управления социального развития назначена Аида Рысбаева;

начальником управления капитального строительства — Уланбек Азыгалиев;

директором агентства по развитию города — Медербек Алиев, а его заместителем стал Сато Караш;

начальником санитарно-экологической инспекции — Керимбай Чойбеков, а его заместителем стал Медербек Амангельдиев;

директором центра образования Первомайского района назначена Алия Абдыкеримова;

первым заместителем главы муниципальной администрации по Октябрьскому району стал Алтынбек Маматов, Мавлян Аскарбеков — заместителем главы муниципальной администрации по Первомайскому району.

О кадровых перестановках с 4 по 8 февраля читайте здесь.