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Общество

Глава Фонда обязательного медицинского страхования уходит с поста

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев решил уйти с должности. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.

По его словам, это решение было принято задолго до заседания правительства, на котором Марату Калиеву объявили  выговор. На прошлой неделе он находился в командировке и на самом заседании кабмина не присутствовал. 

После увольнения с поста Марат Калиев планирует остаться в системе здравоохранения.

На последнем заседании правительства министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву и главе ФОМСа Марату Калиеву объявили выговор за недостатки в работе по электронным рецептам в рамках программы «Доступные лекарства».
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