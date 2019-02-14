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Власть

Премьер-министр уволил директора департамента госзакупок Улана Озумбекова

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев освободил от должности директора департамента государственных закупок Улана Озумбекова за неисполнение поручений по реформированию системы госзакупок. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, накануне глава правительства провел совещание по реформированию системы госзакупок и реализации мероприятий для поддержки отечественных товаропроизводителей.

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«Соответствующие министерства и ведомства не исполнили поручения в части разработки поправок в нормативно-правовые акты, регулирующие государственные закупки, квалификационные требования участников, разработки механизмов по организации централизованных закупок и другие», — говорится в сообщении.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство нацелено кардинально изменить систему госзакупок для эффективного расходования госсредств и поддержки отечественного бизнеса. Он вновь напомнил о том, что ежегодно свыше 49 миллиардов сомов расходуется на нужды госорганов, бюджетных структур и госкомпаний, из которых около 70 процентов — импорт.

«Мы должны эффективно использовать государственные ресурсы. Для этого необходимо разработать действенные меры поддержки наших производственников, внедрять систему, способствующую их активному участию в госзакупках. Любое государство поддерживает своих предпринимателей, способствует развитию производства, созданию новых рабочих мест и решению социальных задач. Это принципиальная позиция правительства. И она предполагает конкретные результаты проводимой работы, а за невыполнение поставленных задач будем принимать самые жесткие меры», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Именно за невыполнение плана по реформированию системы уволен Улан Озумбеков и объявлено замечание заместителю министра финансов Алмазбеку Азимову.

Кроме того, глава правительства посчитал неудовлетворительной работу Министерства финансов и Министерства экономики и поручил ответственным за исполнение плана госорганам в недельный срок внести конкретные предложения о реализации поручений для реформирования системы госзакупок.

Министерству финансов также поручили завершить разработку положения веб-портала электронного каталога товаров (систематизированный перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых поставщиками и подрядчиками, с указанием текущих цен) до 1 марта 2019 года.
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