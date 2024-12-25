Сели, бомбы, протесты. Какие происшествия потрясли Кыргызстан в 2024 году

Землетрясения, крушение вертолета и многочисленные сели и паводки практически по всей стране. И это еще не все. Редакция 24.kg вспомнила, какие ЧП происходили в Кыргызстане в этом году.

Недалеко улетели

17 января 2024 года примерно в 11.00. Недалеко от села Достук потерпел крушение вертолет. Боевая машина Ми-8МТВ принадлежала Министерству обороны КР. На месте от полученных травм скончался один человек. Еще десять госпитализировали. Как позже официально заявили в ведомстве, вертолет в ходе учебно-тренировочных полетов произвел вынужденную жесткую посадку на авиабазе «Фрунзе-1».

Фото «АКИпресс». Разбившийся вертолет Ми-8МТВ

По данным Генштаба Вооруженных сил, все узлы и агрегаты воздушного судна были исправны. Причинами крушения Ми-8МТВ стали тяжелые метеоусловия и человеческий фактор.

И тут начало трясти

23 января в 00.08. В Кыргызстане произошло мощное землетрясение. О сильных толчках сообщили жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. Их магнитуда составила 6,2 балла. Землетрясение ощутили и в Казахстане.

Его эпицентр находился в Китае рядом с нашей границей. Землятресений там произошло сразу шесть:

первое — в 00.09. Интенсивность в эпицентре составила 8 баллов . В районе Кумтора толчки составили 6 баллов, Караколе и Каджи-Сае — 4,5 балла, Нарыне — 4 балла, Бишкеке — 3 балла;

— в 00.09. Интенсивность в эпицентре составила . В районе Кумтора толчки составили 6 баллов, Караколе и Каджи-Сае — 4,5 балла, Нарыне — 4 балла, Бишкеке — 3 балла; второе — в 00.42. Его интенсивность составила 6 баллов . На Кумторе ощущалось около 4 баллов, в Караколе, Каджи-Сае, Нарыне — около 3 баллов;

— в 00.42. Его интенсивность составила . На Кумторе ощущалось около 4 баллов, в Караколе, Каджи-Сае, Нарыне — около 3 баллов; третье — в 1.36. Его интесивность — 6 баллов . В районе Кумтора толчки составили 3,5 балла, Караколе, Каджи-Сае, Нарыне — около 3 баллов;

— в 1.36. Его интесивность — . В районе Кумтора толчки составили 3,5 балла, Караколе, Каджи-Сае, Нарыне — около 3 баллов; четвертое — в 2.57. Его интенсивность — 5 баллов . Сила толчков на месторождении Кумтор составила около 3 баллов;

— в 2.57. Его интенсивность — . Сила толчков на месторождении Кумтор составила около 3 баллов; пятое — в 5.19. Его интенсивность — 6 баллов . В Кыргызстане толчки на Кумторе составили 3 балла;

— в 5.19. Его интенсивность — . В Кыргызстане толчки на Кумторе составили 3 балла; шестое — в 7.18. Интенсивность в очаге составила 5,5 балла, на Кумторе — около 3 баллов.

После на данном участке отмечались и другие землетрясения, но уже незначительные. В Госстрое заявили, что в Кыргызстане серьезных разрушений не зарегистрировали.

Бишкекская ТЭЦ не перестает удивлять

Ночь 2 февраля 2024 года. На территории бишкекской ТЭЦ прогремел мощный взрыв. Пострадали пять человек. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили только 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

Вспышку от взрыва на ТЭЦ засняла камера видеонаблюдения в районе пересечения улицы Лермонтова и проспекта Жибек Жолу. Видео появилось в социальных сетях.

Поиски милицейского чиновника закончились трагично

6 февраля 2024 года. В столичном Ботаническом саду обнаружили повешенный труп мужчины. Оказалось, что это тело бывшего заместителя начальника УВД Октябрьского района столицы Б.Жумашева. Как потом рассказали в ведомстве, за день до этого, 5 февраля, в милицию обратилась А.У., которая просила помочь в поисках мужа, ушедшего из дома 4 февраля. На теле бывшего милицейского чиновника следов насильственной смерти не обнаружили.

Смерть новорожденной в доме малютки

12 апреля 2024 года. В столичном доме малютки скончалась четырехмесячная девочка. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в отношении персонала Центра реабилитации детей и поддержки семьи, ответственных лиц УВД Октябрьского района и сотрудников соцзащиты.

Директор дома малютки Чолпон Арыкпаева рассказала корреспонденту 24.kg, что младенца примерно четырех месяцев от роду без документов и медицинских справок привезли к ним 8 апреля. Скончалась девочка через четыре дня.

«Как изначально было известно от правоохранителей, женщина купила младенца за $3 тысячи 400. Об этом органам стало известно, когда она пыталась получить документы на ребенка. Визуально отклонений не было. Более тщательные медицинские процедуры и анализы назначили на 12 апреля, но до начала процедур наши сотрудники заметили, что девочка стала синюшной. Мы вызвали скорую, но младенец скончался», — сказала Чолпон Арыкпаева.

Рекордное количество селей

С 20 по 23 апреля в Кыргызстане зафиксировали 67 селей. В Ошской области — 29 селей, Джалал-Абадской — 18, Баткенской — 10, Таласской — 4, Чуйской — 4, Оше — 2. Затопило 1 тысячу 92 домохозяйства. Кроме того, пострадали семь социальных объектов, из них один пришел в негодность. В южных регионах вводили режим ЧС. Позже практически все лето на Иссык-Куле и в южных регионах селевые потоки размывали дороги и затапливали села.

«Сумасшедший» грузовик

2 мая 2024 года. Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Праздничное мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик.

На Porter привезли мороженое для детей. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. В результате аварии 31 учащийся средней школы от 9 до 16 лет попал в больницу с травмами различной степени тяжести, пострадал учитель. Водителя грузовика задержали.

Арабская ночь, или ночь протестов против иностранцев

13 мая 2024 года. В Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов. Парни избили нескольких местных жителей. Позже, 17 мая около 21.00, в столице на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собрались более 100 парней, которые хотели отомстить иностранцам. Ближе к 23.00 милиционеры попытались рассеять собравшихся. Начались первые задержания после того, как толпа попыталась перекрыть дорогу.

Сначала на месте находилось около 70 сотрудников УПСМ и УВД Свердловского района. Позже прибыли отряд СОБР и еще 15 экипажей патрульной милиции. Ближе к полуночи задержали трех граждан Египта, их водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Милиция смогла разогнать участников стихийной акции. Однако после 1.00 толпа вновь начала собираться на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля. Число протестующих резко увеличилось, примерно до 1 тысячи человек. На место прибыли подразделения Внутренних войск, которые перекрыли полностью улицу 7 Апреля.

Толпа пыталась несколько раз прорвать милицейское оцепление. Собравшиеся требовали, чтобы к ним прибыл кто-то из правительства. Обстановка накалялась. Начальник ГУВД столицы Азамат Токтоналиев долго вел переговоры с толпой. В результате ближе к утру собравшиеся начали расходиться. Они требовали ужесточить контроль за иностранцами и наказать виновных в драке.

В Сокулуке «принц» заставлял подростка целовать ему ноги

24 июля 2024 года. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный издевался над подростком, заставлял его целовать ноги, называть принцем, а затем ударил ножом в бедро. Инцидент произошел в селе Сокулук. Несколько подростков разговаривали, когда к ним подошел парень по имени И. Он задержал одного из ребят и начал издеваться, снимая все это на телефон. В этот момент прохожий заметил плачущего подростка и помог ему.

25 июля в милицию обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении парня по имени И., который 24 июля на улице Калинина села Сокулук нанес ее несовершеннолетнему сыну ножевое ранение. Задержан 19-летний местный житель.

26 июля в милицию обратились родители задержанного, которые написали заявление в отношении 15-летнего Ж.К. (пострадавший от рук «сокулукского принца»). По их словам, Ж.К. с мая этого года преследовал и угрожал физической расправой их 16-летней дочери. Угрозы поступали и на телефон. Девушка рассказала все брату 19-летнему Ч.И., и между парнями произошел конфликт. Правоохранители задержали 15-летнего жителя села Сокулук, который был заявителем по делу «принца».

Позже, 30 июля, в социальных сетях появилось видео, на котором трое неизвестных в масках бьют парня прутом по руке и заставляют целовать ноги. Стало известно, что на ролике тот самый 19-летний парень из Сокулука, который издевался над подростком и ударил его ножом в бедро.

На кадрах видно, что у молодого человека спрашивают, какой рукой он ударил ножом. Он ответил, что левой, после неизвестный в маске бьет парня по руке прутом. В следующем кадре его спрашивают, принц ли он, и заставляют целовать ноги, нанося удары по голове. В милиции тогда сказали, что по этому факту тоже начали проверку.

Разборки двух боксеров закончились трагедией

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10 октября 2024 года. В боксерский зал Орзубека Назарова в 7-м микрорайоне столицы ворвался и устроил стрельбу судья международного класса Мукаш Ырсалиев. У него были разногласия с заслуженным тренером по боксу Жылдызбеком Ниязалиевым. Мукаш Ырсалиев выстрелил из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного на его имя, в живот тренеру и в ногу находившемуся в зале С.Э., который вступил с ним в борьбу.

В ходе борьбы произошел случайный выстрел, и Мукаш Ырсалиев получил смертельное ранение в голову. Он скончался на месте. Следственная служба УВД Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Жылдызбек Ниязалиев и его коллега, получивший ранение в ногу, попали в больницу.

Фото из интернета. Слева – Мукаш Ырсалиев. Справа – Жылдызбек Ниязалиев

Известно, что ранее Жылдызбек Ниязалиев обращался в ГКНБ с просьбой принять меры в отношении знакомого, который обманом завладел его участком на рынке «Дордой». Тогда чекисты задержали Мукаша Ырсалиева и заключили его под стражу.

Дерзкое разбойное нападение на валютчиков в Бишкеке

11 декабря 2024 года. На улице Чокморова двое неизвестных напали на мужчин, применив перцовые баллончики. Они отобрали у них сумку с деньгами, но наткнулись на сопротивление. Злоумышленники воспользовались ножами. Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук.

В Бишкеке объявили план «Перехват» для поимки подозреваемых. Возбудили дело по статье «Разбой» УК КР.

По словам источников в правоохранительных органах, в похищенной сумке было $300 тысяч и 56 миллионов сомов. Пострадавший М.А. заявил, что никто не знал, чем он занимается, и не может предположить, кто мог напасть на него. Автомобиль Ford Focus, на котором скрылись злоумышленники, найден на улице Туголбая Ата, недалеко от пересечения с улицей Ибраимова. Позже в ГУВД столицы рассказали, что установили личности четверых злоумышленников, но пока не задержали их.

Телефонные террористы

Кроме того, на протяжении всего года в школы, торговые центры Бишкека, государственные организации и аэропорт «Манас» поступали многочисленные сообщения о заложенных бомбах. Правоохранители и чекисты проводили обыски зданий и ничего не находили. Стоит отметить, что это продолжается не первый год. Задержанных по ложным сообщениям практически нет.