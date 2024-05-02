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Происшествия

Трагедия в Сузаке. Грузовик сбил 29 школьников, 7 — в реанимации

На праздничном мероприятии на джайлоо в Сузакском районе Джалал-Абадской области Porter протаранил 29 детей, сообщили в УВД региона.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области.

Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter.  

«Porter должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно», — отметили в милиции.

В результате аварии 29 учащихся средней школы от 9 до 16 лет попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным Минздрава, в отделение реанимации Джалал-Абадской областной детской больницы госпитализированы семь детей, трое — в тяжелом состоянии.

Еще троих привезли в Сузакскую областную больницу, восьмерых детей — в Октябрьский центр общей врачебной практики. Их состояние оценивается как стабильное.

Остальные 11 детей получили местную помощь и отправлены на амбулаторное лечение.

Глава министерства Алымкадыр Бейшеналиев взял процесс под личный контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293111/
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