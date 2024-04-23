Девочку, которая скончалась в бишкекском доме малютки, женщина ранее купила за $3 тысячи 400, рассказала 24.kg руководитель Центра реабилитации детей и поддержки семьи Чолпон Арыкпаева.

По ее словам, младенца примерно четырех месяцев от роду без документов и медицинских справок привезли в дом малютки 8 апреля. Скончалась она через четыре дня.

«Как изначально было известно от правоохранителей, женщина купила младенца за $3 тысячи 400. Об этом органам стало известно, когда она попыталась получить документы на ребенка. Когда девочку привезли к нам, мы провели необходимую работу по приемке ребенка. Визуально отклонений у нее не было. Более тщательные медицинские процедуры и анализы назначили на 12 апреля, но до начала процедур наши сотрудники заметили, что девочка стала синюшной. Мы вызвали скорую, но младенец скончался», — отметила Чолпон Арыкпаева.

Директор дома малютки отметила, что все четыре дня за девочкой наблюдали специалисты. Сейчас все ждут результатов вскрытия, которое покажет, от чего умер ребенок.

«У девочки не было документов и справок о прививках. Ее вообще не показывали врачам. Вполне возможно, что у нее была какая-то болезнь или генетическое отклонение», — добавила директор центра.

Ранее сообщалось, что в бишкекском доме малютки скончался новорожденный. Генеральная прокуратура обвинила персонал Центра реабилитации детей и поддержки семьи в халатности. Также дело по статье «Халатность» УК КР возбудили на ответственных лиц УВД Октябрьского района и сотрудников соцзащиты.

В пресс-службе УВД района обещали предоставить информацию о данном факте позже.