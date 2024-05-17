В Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Об этом рассказал 24.kg источник в правоохранительных органах.

По его словам, потасовка произошла в ночь на 14 мая во дворе одной из гостиниц рядом с Аламединским рынком, в которой принимали участие порядка десяти человек.

Видео драки распространилось в Сети. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают двух парней, за последних заступается толпа. В итоге двоим удалось убежать от агрессоров, а один мужчина лежал во дворе после полученных побоев.

В пресс-службе УВД Свердловского района рассказали 24.kg, что вызов поступил на пульт 102 13 мая примерно в 21.30.

«На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что произошла потасовка возле дома на улице Буденного между постояльцами хостела. Все участники инцидента доставлены в следственную службу УВД Свердловского района, где они написали заявления», — отметили в милиции.

Факт зарегистрирован по статье «Хулиганство» УК КР. Следствие продолжается.