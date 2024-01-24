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Общество

Госстрой: Серьезных разрушений после землетрясения не зарегистрировано

В Кыргызстане серьезных разрушений после землетрясения 23 января не зарегистрировано. Об этом сообщили в Госстрое.

По данным ведомства, по всей стране специалистами осмотрено 78 объектов, 50 из них проверены после сообщений граждан о трещинах в здании.

«Кроме того, в Бишкеке в ходе визуального осмотра зданий не выявлено никаких обрушившихся или сместившихся объектов, которые могли бы представлять угрозу для жизни жителей», — отметили в Госстрое.

Напомним, 23 января в Китае на границе с Кыргызстаном произошло несколько землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284947/
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