В Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека

В Ботаническом саду Бишкека найден повешенным сотрудник милиции. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 5 февраля с письменным заявлением обратилась гражданка А.У. c просьбой оказать содействие в поиске ее супруга Ж.Б., 1979 года рождения, в настоящее время являющегося действующим сотрудником милиции. Он 4 февраля примерно в 10.00 вышел из дома и не вернулся.

Факт зарегистрировали, начали поиски. Сегодня, 6 февраля, примерно в 13.55 в Ботсаду обнаружили тело пропавшего Ж.Б. в повешенном состоянии.

В ходе осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначены все необходимые экспертизы.

По предварительным данным, речь идет о бывшем замначальника УВД Октябрьского района Б.Жумашеве.