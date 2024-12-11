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Происшествия

В Бишкеке произошло разбойное нападение: порезали руки и отобрали крупную сумму

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, на улице Чокморова.

Двое неизвестных в салатовых жилетках напали на двоих мужчин, применив сперва перцовые баллончики. Они отобрали у мужчин сумку с крупной суммой денег, но наткнулись на сопротивление, после чего злоумышленники воспользовались ножами.



Очевидец снял момент нападения на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся. К ним подъезжает легковушка, из которой на подмогу к мужчинам в жилетках выбегает еще один с ножом в руках. Когда один из зевак крикнул, что едет милиция, они сели в машину и скрылись.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту 24.kg, что пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук. Они в операционной. На мужчин напали, когда они вышли из обменки, и забрали сумку с миллионами. 



В пресс-службе ГУВД Бишкека заявили, что в столице объявлен план «Перехват». Проводятся необходимые мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313899/
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